疫情惡化 法人估聯準會3月不排除再降2碼

美國聯準會將在 17 日舉行貨幣會議，PIMCO 認為，聯準會本 (3) 月繼續降息機率極高，且如果武漢肺炎疫情繼續惡化，不排除聯準會再降兩碼 (50 個百分點) ，刺激經濟成長動能。

宏利投信也認為，聯準會日前閃電降息，目前債券市場普遍共識認為，聯準會 3 月可能再度降息，在疫情影響下，預期全球經濟將在上半年放緩，看好第 4 季前可望隨疫情趨緩有所改善。

PIMCO 表示，武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，疫情發源地中國第 1 季實質 GDP 可能較去年同期大減 6%，估中國今年首季 GDP 可能降至 3% 以下，另外，日本、韓國、新加坡、馬來西亞與越南等經濟成長率也會遭疫情拖累機率大。

另外，歐洲受創程度可能高於美國，原因在歐洲各國對全球貿易的開放程度，與對中國出口的依賴程度均高於美國。

就個別產業而言，能源與汽車產業受到的影響將最為顯著，其次為博奕、郵輪、休閒旅遊、與航空產業。

PIMCO 指出，因應疫情衝擊，除了美國與中國央行降息因應，透過釋放資金挹注金融體系流動性，但多數國家對於是否進一步量化寬鬆仍在觀望狀態，儘管市場對於降息能否解決供給面衝擊持有疑慮，但隨著美股持續重挫，反映市場對於經濟基本面惡化比預期中還快，預期各國將加速採取預防性措施。