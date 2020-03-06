南韓當局呼籲口罩重複使用 WHO持不同態度

《韓聯社》報導。南韓由於武漢肺炎疫情蔓延造成口罩大缺貨，該國政府要求民眾重複使用可拋式口罩，然而世界衛生組織 WHO 不建議這樣的作法，日本業界團體也對類似措施提出建議。

南韓政府於 3 月 5 日召開了臨時內閣會議。在會中討論到「口罩供給安定對策」，決定勸說民眾重複再利用可拋式與棉質口罩。認為口罩所使用的過濾材質只要還有效果，且在沒有明顯髒汙的情況下，就算是可拋式口罩也能重複使用。

南韓當局呼籲口罩重複使用 WHO 持不同態度 (圖片：AFP)

在南韓政府作出上述決定前，該國的食品醫藥品安全處在修訂後的口罩使用指南中也有提到，於汙染源較少的環境中所短暫使用過的口罩，是可以再次使用的。前提是口罩必須由同一人來使用，在使用後也不要拿去洗，建議使用吹風機來吹乾或用酒精消毒，再放在通風處曬乾。

南韓政府也提到，有使用靜電式濾材的棉質口罩，對於預防新冠病毒的感染也有一定效果。

然而 WHO 卻有不同意見。該組織在官網上強調「口罩如果沾濕就必須立即更換，可拋式口罩也不行重複使用」。

另外，日本的「全國口罩工業會」也建議口罩在使用一次後，只要說明上沒有提到可於清洗後重複使用，就不建議民眾拿去洗，因為口罩的過濾效果將因而衰減。但如果是因為買不到口罩等不得已的情況，建議使用中性洗劑洗滌且不要搓揉，用清水沖洗後再晾乾使用。

由於日本當地口罩同樣有缺貨問題，日本經濟產業省也告訴大家口罩可以重複使用。然而在衛生疑慮下，也引發了反彈聲浪。另外日本的醫藥品大廠也在該國政府的要求下，決定進行口罩的大幅增產。