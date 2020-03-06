日本消費支出連4月減少 憂武漢肺炎影響

日本總務省於週五 (6 日) 公布了 1 月份的家庭消費支出調查。因受到暖冬等影響，較去年同期退步 3.9% 報 28 萬 7173 日圓，連續 4 個月出現下滑現象，但微幅優於市場預測的年減 4.0%。另外日本總務省認為，由於武漢肺炎疫情擴大緣故，今年 2 月之後的消費表現有可能出現進一步衰退。

日本消費支出走勢 (圖片來源：日本總務省)

日本總務省在說明中提到，今年由於日本出現紀錄性的暖冬，在許多項目的消費支出都出現減少。而在武漢肺炎所帶來的影響方面，則是在這次 1 月份的調查期間內還尚未出現顯著影響。另外在季節調整後的實質消費支出方面，則較上 (12) 月減少 1.6%。

以項目別來看，空調、暖爐等家具用品較去年同期大減 11.7%，汽油等與汽車相關的交通通訊的消費支出也出現年減 7.9%。也由於 1 月後半的天候不佳，使得滑雪等休閒活動需求降低，汽油消費也出現減少。

包含國內外旅遊在內的教養娛樂支出年減 6.1%，私立高中、大學的學費相關支出也年減 13.1%。教養娛樂用的電腦、電視等耐久財，則是因為 Windows7 的支援結束，還有東京奧運即將到來而出現了換機潮。

日本總務省也持續關注去年 10 月消費稅增稅後的消費狀況。以往在 2014 年 4 月實施消費稅增稅後，消費在經過 3 個月之後衰退了 5.9%，而這次增稅後在同期間只減少了 3.9%。認為消費轉弱的情況比起過去要來的良好。

而在武漢肺炎疫情影響方面，總務省認為在目前時點尚未觀測到明顯影響。不過包含口罩在內的「保健用消耗品」則較去年同期大增 17.8%。

還有民眾為了避免感染武漢肺炎，從 2 月之後就減少外出機會。憂心教養娛樂相關的消費支出表現可能出現滑落。