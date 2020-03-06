Fed降息之路未完？華爾街估最快本月再降

美國聯準會 (Fed) 的降息之路可能還沒走完，這是當前華爾街的共同看法。

幾家主要投資銀行的經濟學家預計，在本週緊急降息 50 個基點之後，Fed 將在 3 月 17 日至 18 日的會議上採取進一步行動。

但降息原因並不是 Fed 試圖牽制股市，經濟學家認為，相反地，Fed 官員希望減輕新型冠狀病毒武漢肺炎爆發對經濟造成的預期衝擊。

CIBC Capital Markets 首席經濟學家 Avery Shenfeld 表示，Fed 沒有理由不降息，他說：「沒有什麼壞處，也不違反常規。」

CIBC 預計 Fed 將在 3 月 18 日降息 25 個基點，在下次 4 月底的正式會議上再降息 25 個基點。

Shenfeld 指出，如果經濟最終以某種方式避免大幅下滑，那麼 Fed 總是可以撤回降息措施。

（圖: AFP）

經濟學家們對美國經濟能通過疫情考驗充滿信心。

德意志銀行研究部全球經濟研究主管 Peter Hooper 表示，德銀預計，今年上半年美國經濟成長將「放緩至接近零」。德銀預計 3 月 18 日 Fed 將進一步降息半個百分點。

經濟學家指出，為防止新冠病毒傳播而採取的每一道步驟都將體現在經濟數字上。隨著人們從外出吃飯和上電影院退縮，經濟成長將會放緩。

野村證券首席美國經濟學家 Lewis Alexander 說，Fed 的觀念眾所周知，「他們對面前的事物會直接做出反應，」而非試圖猜測其結果。

他說，Fed 認為對經濟負面衝擊的可能性越來越大。

野村證券預計 3 月 18 日 Fed 將降息 25 個百分點，4 月再降息一次。

而再過一天半，Fed 將進入 3 月會議前的緘默期，但在此之前有許多 Fed 官員可以發言的場合。

紐約 Fed 分行行長 John Williams 週四晚上將在紐約發表演說。6 位 Fed 分行行長週五 (6 日) 將在紀念 12 月去世的前 Richmond 資深經濟學家 Marvin Goodfriend 的貨幣政策會議上致詞。