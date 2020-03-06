台股表現 緊盯兩大指標

美國新冠病毒疫情升高，美股周四 (3/5) 重挫近千點，連帶也拖累台股今 (3/6) 日表現，法人認為，美股走勢與全球新冠肺炎疫情發展，是台股短期觀察指標。

新冠肺炎疫情在中國陸續實施封城及閉環管理下，至 2 月底中國境內新增確診人數似有獲得控制，然中國以外地區於 2 月下旬陸續出現疫情且感染人數大幅攀升超過中國境內。

日盛上選基金經理人張亞瑋表示，美、歐以及中東相繼出現社區傳播，衝擊市場信心與全球經濟，使美股大幅下跌影響全球股市投資信心。不過在全球央行與政府啟動聯手救市下，可望提供市場支撐，美股走勢何時走穩，將攸關投資人持股信心。

張亞瑋指出，在中國消費性電子供應鏈中，因零組件受員工返工限制、閉環管理下的運輸限制，目前以下游組裝廠開工率最低，預期將影響 3~4 月產出，部分新品開發亦可能遞延。生產端狀況有穩定改善，物流運輸瓶頸為提升重點。若疫情穩定不再惡化，預估供應鏈將於 4 月回復正常。

產業方面，張亞瑋分析，持續關注 Apple 新技術應用，包括 MiniLED 及剪刀腳鍵盤等，以及需求相較不受疫情影響的資料中心伺服器、5G 基站、光通訊等供應鏈。伺服器市場在 5G、AI 引領之下，推動需求不斷看增，大型資料中心仍將是帶動需求成長的主力，資料中心建置增加，帶動 2020 年伺服器出貨量成長。根據 DIGITIMES 預估，2019 年全球伺服器出貨量將小幅萎縮 1.4%，2020 年反彈回升 6~7%，挑戰 1,600 萬台。