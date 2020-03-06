【馮冠華專欄】波動將持續 A股較安全

3 月 6 日推介 - 港鐵（66）

1）上日港股市況總結：恆指週四高開高走，指數以 26348 點開出，上升 126 點，之後在上證帶動下，最多曾上升 583 點，高見 26805 點；最終以 26773 點收盤，上升 546 點。成交金額按日上升約 20% 至 1326 億。港股通南向維持淨流入，金額大升至港幣 62 億。滬深股通北向又轉回淨流入，金額約人民幣 48 億。藍籌 49 升 1 跌，下跌的是中石化（386）。



板塊升勢全面，ATM 回勇，醫藥、內需、內銀、手機設備、教育、中資券商及物管股表現較突出。昨天受壓的本地銀行也有反彈。做空方面，比率回升至 16.5%。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 49:51。重貨區方面，熊證仍在 26800-26849，牛證也不變在 25900-25949。恆指夜期報 26434 點，下跌 269 點，低水 334 點。港股 ADR 下跌 345 點，相當於恆指 26421 點。

簡評：在 A 股持續其強勢下，恆指終於擺脫了連續兩天背馳的走勢，昨天以大成交金額上漲逾 2%，高位更觸及熊證重貨區 26800-26849。雖然盤中人民幣略有回軟，道指期貨也見回調，但相比美股週三的升幅，只是小巫見大巫，所以相對落後的港股，在昨天接力炒上也屬合理。滬深兩地成交金額昨天重回萬億以上，而上證、深成、創業板甚至恆指均以接近全日高位收盤；至於其他指標，藍籌接近全面報捷，高貝搭股回勇，滬深股通北向回復淨流入，南下資金淨流入更大增，但做空比率又回升。



筆者綜合地判斷，市場氣氛及風險胃納似有改善，但昨天恆指的上升，應視作追落後的反彈，較確認為轉強合適，後市的變數仍多，執筆時美股又大瀉逾 800 點，理由是加州出現首名新型肺炎患者死亡病例，令當地進入緊急狀態。筆者只好再說，波動將持續，A 股較安全，特別是在 3 月 23 日富時擴容之前。

盤後多間內房公司公告 2 月數據，受疫情影響下，到目前為止，只有恆大（3333）的減價速銷能錄銷售增長，帶出的訊息是，只要價格適宜，不愁沒有需求。在可見的資金泛濫下，內房股的前景，可能比其他板塊優勝。另外，多間中資券商也公告了 2 月營業數據，表現卻有點參差，以銀河（6881）、中信（6030）、華泰（6886）、招商（6099）及東方證券（3958）表現較好；由於近日滬深成交額維持高水平，加上有政策扶持，板塊走勢仍可看多。



港鐵（66）公佈的 2019 年業績大致符合預期，倒退是受社會運動影響及多項已公佈的撥備，疫情也令 2020 年首 2 月的營運受壓，但筆者覺得股價已反映了這些不利因素，現價已有吸引力。

溫馨提示，今天是恆指季度調整日，雖然成份股沒有任何變化，但比重則有調整。滙豐（5）是這輪的贏家而騰訊則是輸家，競價時段或因這季整而見股價異常波動，要多加注意。

2）美股上日市況總結：美股三大指數下跌，當中道指下跌 970 點或 3.58%，標指及納指則分別下跌 3.39% 及 3.1%。十年期債息下跌至 0.917%，美滙指數在 96.57，紐約期油報 46.01 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中國海外發展（00688）宣布，2 月合約銷售金額 126.66 億元，按年下跌 29.2%。今年首兩月，累計合約物業銷售約 329.42 億元，按年下跌 22.7%。融創中國（01918）公布，今年首兩個月，累計實現合同銷售額約 308.4 億元，按年減少 26.97%，若單計 2 月，合同銷售額約 122.1 億元，按年減少 33.17%。

港鐵（0066）公布，截至去年 12 月底止全年業績，純利 119.32 億元，按年倒退 25.46%，每股基本盈利 1.94 元，派末期股息 0.98 元，連同中期股息每股 0.25 元，全年股息共每股 1.23 元，較去年上升 2.5%。另外，根據初步未經審核之內部管理帳目，新型冠狀病毒疫情及香港公眾活動的後續影響對公司經常性業務淨利潤在 2020 年首兩個月的財務影響預計約 13 億元。

中國恒大（03333）公布，2 月合約銷售額約 447.3 億元（人民幣，下同），按年增長約 1.08 倍；銷售面積約 513.8 萬平方米，增長約 1.54 倍。恒大為應對疫情影響，於 2 月 13 日通過「恒房通」平台實施網上銷售，截至 2 月底，共實現網上認購 99141 套房，認購金額 1026.7 億元。網上認購的客戶既有自購買家，也有兼職賣房的「恒房通」會員，因此網上認購金額並非最終合約銷售業績。

中國奧園（03883）公布，本周二某社交媒體平台刊登一份由匿名人士發表的沽空報告。董事會澄清該報告中的指控屬失實。該沽空報告所引用的合同銷售數據為合同簽約含稅金額，而該集團的綜合財務報表上物業開發結轉收入數據為不含稅淨銷售額，兩者存在差異，不能直接比較。另外，該沽空報告所述的奧園基金發行的其他固定收益類產品，實際發行方為項目公司，奧園基金為服務方，且產品均在各地方政府交易所備案登記，屬合法合規產品。

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