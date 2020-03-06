路透：疫情短期內將打擊新興市場貨幣

武漢肺炎 (COVID-19) 重創全球金融，中國多數供應鏈嚴重受疫情擾亂，衝擊新興市場，《路透社》報導，疫情在短期內給新興貨幣市場帶來的衝擊，將大過於發達市場貨幣。

新興市場貨幣跌幅令人震驚，可與美股標普 500 指數或其他股市近期跌幅相媲美，MSCI 新興市場貨幣指數雖然在近幾日回吐出今年以來部分跌勢，但該指標仍比去年下滑了 2%。

MSCI 新興貨幣市場指數 (圖片: Investing.com)

瑞信 (Credit Suisse) 一項衡量 15 種新興市場貨幣回報率的指數顯示，利差交易回報率自 1 月 31 日以來下跌了近 2%，此前該指數在 2019 年增長了 6.1%。

據國際金融研究所 (Institute of International Finance) 數據顯示，2 月份流向新興市場的投資組合較上月下降近 90%，約為 34 億美元，顯示市場對疫情持續擴大的恐慌加劇。

BNP Asset 貨幣部門負責人 Momtchil Pojarliev 表示，新興市場的利差交易活動未因此減少，但由於疫情對全球經濟的影響仍然存在許多不確定性，投資人普遍不願持有高風險貨幣，多數投資人奔向避險貨幣日圓或美元兌其他幣值。

新興市場也面臨著發展中國家央行降息的風險，因為這可能會縮小新興市場和發達市場之間的殖利率差距，而對該國貨幣造成壓力。

Capital Economics 新興市場經濟學家 Edward Glossop 表示，他估計新興市場許多國家央行將繼續實施寬鬆政策，預計巴西、印度、墨西哥、南非和波蘭將進一步降息。

今年以來，巴西里拉兌美元已下跌逾 13%，儼然成為全球表現最差的交易貨幣，智利披索和南非蘭特緊隨其後。與其他許多新興市場經濟體一樣，中國都是這三個國家的主要出口國。