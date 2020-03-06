〈美股盤後〉一日天堂一日地獄 道瓊暴跌近千點

週四 (5 日) 武漢肺炎 (Covid-19) 疫情動盪持續，揮別昨日一日大漲行情，美股雲霄飛車，再度直衝而下，慘遭大屠殺。

華爾街資金逃向避險資產，日圓、黃金反彈、原油下滑，債市熱錢不斷，十年期美債殖利率盤中跌至歷史低點 0.899%，首度跌破 0.9%。

石油輸出國家組織 (OPEC) 開會希望日減產 150 萬桶，但俄羅斯尚未同意，能源類股陷入困境。國際航協稱，今年全球航空客運可能將損失高達 1130 億美元，航空類股哀戚，波音暴跌 8%。

週四銀行類股和科技股領跌，四大指數墨瀉逾 3%，道瓊盤中狂殺 1,150 點，終場收跌近 1000 點。

週四 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 969.58 點，或 3.58%，收 26,121.28 點。

標普 500 指數下跌 106.18 點，或 3.39%，收 3,023.94 點。

那斯達克指數下跌 279.49 點，或 3.10%，收 8,738.59 點。

費城半導體指數下跌 55.54 點，或 3.10%，收 1,734.03 點。

標普板塊表現。(圖片：Finviz)

標普所有板塊血色蔓延，工業、金融與非必需消費品板塊領跌。

科技五大巨擎賣壓不斷：蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.24%；臉書 (FB-US) 下跌 3.44%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.84%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.62%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.51%。

道瓊 30 檔成分股同步下滑：聯合健康 (UNH-US) 暴跌 9.06%；波音 (BA-US) 大跌 8.04%；高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM) 大跌逾 4%；埃克森美孚 (XOM-US) 大跌 4.41%；思科 (CSCO-US) 大跌 4.40%。

費半成分股表現不佳：AMD (AMD-US) 下跌 3.99%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.93%；美光 (MU-US) 下跌 2.84%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.94%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.22%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.30%。唯美滿電子科技 (MRVL-US) 財報強勁股價大漲 10.36%

台股 ADR 集體收跌：台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.37%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.45%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.27%。

焦點個股與財報

雲端視訊會議技術服務商 Zoom Video Communications (ZM-US) 第四季財報亮眼，營收猛增 78% 至 1.883 億美元，是少數從疫情受益的科技公司之一，該公司股價週四大漲 7.02%。

在家上班成為全球另類流行，亞馬遜、Google 和臉書紛紛傳出員工確診，開放員工在家上班權限，微軟早前也宣布西雅圖、舊金山員工可在家上班。

關鍵數據

美國截至 2/29 當週初領失業金 (萬人) 報 21.6，預估 21.7，前值 21.9

美國截至 2/29 當週初領失業金四週均值 (萬人) 報 21.3，前值 20.98

美國 Q4 非農生產力終值報 1.2%，預估 1.3%，前值 1.4%

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析

武漢肺炎 (Covid-19) 疫情延燒全球，確診病例總數已超過 9.7 萬例，死亡逾 3347 例。

美國疫情持續升溫，美國病例增加至 197，死亡總數 12，其中紐約翻倍 11 例，州內累計 22 例確診，加州進入緊急狀態，美國參議院週四通過 83 億美元的緊急撥款。

美股暴漲暴跌成為近期常態，證明華爾街對疫情影響經濟活動和企業產生多大影響仍不慎了解。

Abbot Downing Investment Advisors 副投資長 Carol Schleif 表示：「這無法建立一個框架模型，因為根本什麼都不知道，今日市場顯然是基於情緒而非基本面，因為他們無法確定基本面到底在哪裡。」

Marketfield 分析師 Michael Shaoul：「這絕對是不穩定的。一旦事情發展到這個地步，通常需要幾週時間才能穩定下來。現在知道的是，我們並不真正瞭解接下來會發生什麼？可能還需要 4、6、8 週，我們才能獲得關於病毒傳播路徑或實際經濟影響的有用資訊。」