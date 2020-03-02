1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
房產
台灣房市
租屋最容易發生哪些糾紛？ 崔媽媽基金會：修繕責任歸屬
鉅亨網記者張瑞傑
2020/03/02 22:33
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
租屋容易引發糾紛，專家建議4點避免糾紛。（圖/中信房屋提供）
Tag
房產
租屋
修繕責任歸屬
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
〈美股早盤〉美股跌深反彈 道瓊早盤漲逾百點
23:08
2.
租屋最容易發生哪些糾紛？ 崔媽媽基金會：修繕責任歸屬
22:33
3.
危老重建法規放寬 業者：政府強力整合 都更才有助益
22:28
4.
定泰董座專訪／獨步工法蓋好宅 林夏森樂當「結構職人」
22:20
5.
新台幣變大投資術 30元大關可期 美元定存最高喊到6%
22:14
6.
華爾街投行：別觀望！是時後進場買股票了
22:10
7.
八大壽險3月宣告利率出爐 187張保單再降息 陷保2%保衛戰
21:52
8.
交易員加碼對賭Fed降息 短期美債最快本周就會見到負利率？
21:40