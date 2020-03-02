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台灣房市
用「最後一戶」當釣餌？專家戳破建商的技倆
好房網
※來源：好房網
2020/03/02 10:23
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房屋銷售業者為了增加買氣，常釋出各種行銷手法來吸引消費者上鉤。(圖:Pixabay)
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買房
預售屋
建商
保留戶
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