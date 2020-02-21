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台灣房市
2019繼承數量創新高 北市繼承買賣比六都之冠
鉅亨網記者張瑞傑
2020/02/21 18:25
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北市繼承買賣比例六都之冠。（圖/信義房屋提供）
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房產
買賣繼承
北市
22019繼承移轉5.8萬棟
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