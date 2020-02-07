因應疫情 富邦產險放寬旅遊不便險、醫療險理賠認定

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣目前將中國大陸全域列入二級以上流行地區，同時禁止國際郵輪靠泊台灣港口。身為市占率最大的富邦產險，決議放寬旅遊不便險、醫療險理賠認定只要行程延誤時數達保單約定者即可理賠，醫療險亦提高給付規格。

富邦產險簽單市占率近產險四分之一，已經連 37 年居產險龍頭，有鑑於客戶群龐大，針對武漢肺炎所致影響，富邦產險已啟動關懷保戶措施，並於官網公告因應武漢肺炎的保險理賠應變作法，從優放寬旅遊不便險行程延誤不保事項「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者。」之認定。

富邦產險解釋，意即不論旅遊當地 (含轉機地) 政府或台灣是否正式公告停航，保戶卻仍須繼續行程時，其行程延誤時數符合保單約定者，將可獲得理賠。但若保戶於此時決定取消旅程，已經投保的旅平險，可向本公司申請全額退費。

此外，在健康醫療方面，如已投保定額住院醫療保險的保戶，因確診罹患武漢肺炎而住院接受診療，療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照加護病房的標準升等給付；另有購買外科手術保障的保戶，因治療必要施行插管處置，則比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶的保障規格。

富邦產險建議，民眾應參考旅遊警示及燈號相關資訊，如果無法避免遇上出差或海外行程，務必提前做好適足的保險規劃，投保時應注意所購買的「旅行平安險」與「旅遊不便險」中是否包含「海外突發疾病保險」與「緊急救援費用保險」，在國外遇到緊急事故時才能立即獲得醫療協助及轉送回國等服務。