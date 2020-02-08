17 例確診！居家檢疫大不易 細數全台灣偷偷趴趴走地圖

為了防範中國武漢肺炎造成群聚 (社群) 感染，台灣政府要求，自中港澳回台者需進行居家檢疫 / 隔離，然而，台灣居家檢疫 / 隔離大不易，全台灣近期擅自偷偷趴趴走的案例時有所聞，以雙北、基隆、桃園等地案例最多。

台灣中央流行疫情指揮中心 7 日公布，目前累計通報 1,399 嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，17 例確診、1258 名排除、其餘隔離檢驗中。

依傳染病防治法第 58 條，違反居家檢疫者，可違反可處 1 至 15 萬元，而違反居家隔離者，可依同法第 48 條處以 6 至 30 萬元。目前台灣警方皆對下述知法犯法者開罰。

基隆與雙北

台北市一名袁姓男子需接受居家檢疫直至 2 月 5 日，但 5 日差 5 小時期滿前他便忍不住出門，前往「建國高架橋」附近找朋友。

中山區的一名彭姓女子須接受居家隔離至 2 月 9 日，5 日她擅自亂跑至「萬華」購物、新北市中和與朋友見面。

一名邱姓男子 6 日在台北市需開始進行居家檢疫，他卻擅自跑至信義區一家超商消費，該超商目前以全面消毒處理。

桃園

桃園市一名 39 歲黃姓男子，今年 1 月曾到訪武漢返台，居家檢疫竟還逕自從桃園住家跑到林口趴趴走。

從寧波返台的許女陸配未經通報，自行離開隔離飯店想回高雄家，後來自高鐵桃園站被桃園市平鎮警分局找到，當時已出現感冒與發燒症狀。

桃園市中壢區、平鎮區警方 6 日接獲通報，平鎮區 52 歲邱姓男子、64 歲方姓男子和楊梅區 32 歲陳姓男子，曾在上月前往中國旅遊，以算錯時間、無聊悶得慌為由外出趴趴走，用餐、開車兜風，跑去超商買遊戲光碟。

金門

新北市一對江姓夫婦原應在新北市住處居家隔離，6 日遭金門水頭小三通攔查，他們自新北搭機金門想闖關到大陸，移民署發現護照內還夾著居家隔離單。

國人請注意國家級警報

「鑽石公主號」目前累計 61 人確診，而船上有 2694 名旅客曾入境基隆與雙北觀光，行程經過雙北、基隆等地旅遊。

中央流行疫情指揮中心昨 (7) 日發布國家級警報，上月 31 日行經故宮、中正紀念堂、龍山寺、忠烈祠、九份等民眾須進行自主健康管理至 2/14。