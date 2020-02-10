數學模型發現：武漢疫情估在未來幾周達高峰 感染恐達50萬人

據倫敦衛生與熱帶醫學院 (LSHTM) 在一份報告中建置數學模型估算，中國武漢爆發的新型冠狀病毒疫情估計在未來幾周達到高峰，而屆時新型冠狀病毒可能已在武漢感染了至少 50 萬人。

傳染病流行病學副教授 Adam Kucharski 周日表示：「假設目前新冠疫情擴張的趨勢持續下去，我們預計武漢將在 2 月中、下旬出現感染高峰。」

Adam Kucharski 指出：「存在很多不確定性，因此我謹慎選擇一個單值作為高峰值，但根據當前數據，我們有可能看到高峰罹病率超過 5%。」

基於上述假設，5% 的罹病率等於約 500,000 例累積感染病例，這比截至周日武漢所公布的 16,902 例還高出許多倍。

Kucharski 說，到疫情達到高峰時，這可能意味著這座城市每 20 人裡至少有 1 人被感染，並補充說，如果未來幾天傳播方式變慢，這種情況可能會改變。

中國和世界各地的衛生當局都在急切地等待著，以了解這個世界上最大的已知隔離區是否有效地遏制了武漢以及湖北省其他城市的病毒疫情。

Kucharski 的研究專注於傳染病動力學，Kucharski 同事們的模型建置是基於 2019-nCoV 病毒的一系列假設，其中包括潛伏期為 5.2 天，從癥狀發作到確診為 6.1 天，武漢市約有 1000 萬人處於感染風險之中。

抗體測試

在研究人員可以通過測試進行所謂的血清學調查，以識別血液含有因暴露於病毒而產生抗體的人之後，他們將對被 2019-nCoV 感染的人口比例進行評估。

瑞士巴塞爾大學的 Manuel Battegay 及其同事在周五發表的一項研究中也認為，目前中國武漢市感染新型冠狀病毒的真實人數「可能被大大低估」。

Manuel Battegay 表示：「數據重點關注數千例重症病例，而輕度或無癥狀病程可能占到了 2019-nCoV 感染的很大部分，在很大程度上仍未得到確診，尤其是在流感季節期間。」

在過去的兩個月中，中國官方已經統計了超過 37,000 例病例，其中有超過 800 例死亡病例。世界衛生組織稱，死亡人數已超過 2002-2003 年 SARS 爆發時八個月內造成的 774 人死亡。

世衛組織上周五稱，在前 17,000 例左右的病例中，約 82% 為輕度，15% 為嚴重，3% 為危重。《美國醫學會雜誌》上周五發表的一項研究發現，在 1 月前四周武漢大學中南醫院接診的 138 位患者中，有 26% 的人進入重症監護，4.3% 的人死亡。

紐約哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院感染與免疫中心主任 Ian Lipkin 稱，雖然這種快速傳播的傳染性冠狀病毒已使成千上萬人患上重病，醫院不堪重負，一旦研究人員了解了與該病毒有關的全譜系疾病，總體病死率風險可能會大大低於 1%。

「顯著」放緩

Ian Lipkin 周日表示，目前輕度或無明顯癥狀的患者沒有被計入病例統計數據。Lipkin 說，過去幾天已報告病例的成長「顯著」放緩。他最近從中國返回美國，當時他在中國就疫情提供了建議。在為期 14 天的居家隔離期間，他與記者進行了交談。

Ian Lipkin 說道，如果到目前為止採取的控制疫情措施是有效的，那麼應該會在 2 月的第三或第四周看到感染病例的「大幅減少」，且溫暖的早春天氣也可能會抑制病毒傳播。

一些研究表明，被感染者可能在 14 天或更長時間內沒有出現癥狀，對病例的檢測和確診會增加延遲。因此確定中國前所未有的疾控措施是否奏效將需要更長的時間。

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