日經：新冠病毒危及 4500 萬部 Airpods 訂單

《日經亞洲評論》週四 (6 日) 報導，受到冠狀病毒爆發的影響，蘋果大幅增加 AirPods 產量的計畫似乎正在瓦解。

蘋果 (AAPL-US) 現有超過 4500 萬台新 AirPods 的訂單需要消化，但由於部分供應鏈因病毒爆發而停工，該訂單無法兌現。

該報導引述消息人士稱，現在，AirPods 現有庫存稀少，大部分都保留給蘋果線上和實體門市。 根據蘋果官方商店的說法，目前 AirPods 仍有庫存，但去年 9 月推出的 AirPods Pro 則需等一個月才能到貨。

AirPods 三大主要製造商中國生產商立訊精密 (Luxshare Precision Industry/Luxshare-ICT)、歌爾聲學 (Goertek) 和英業達 (Inventec) 已暫停大部分產線。

一位消息人士表示，與其他蘋果供應商一樣，三大主要的 AirPods 組裝商也計劃於週一恢復工作，但鑑於目前的情況，產能利用率第一週最多只能達到 50%。

消息人士解釋：「最大的擔憂之一是，中國的其他零件供應商能否順利恢復工作，以生產足夠的零件進行最終組裝… 我們真的必須拭目以待，看看下週情況如何，如果組裝商在兩週內無法獲得足夠的零件供應，那將是一個大問題。」

蘋果執行長庫克 (圖片：AFP)

蘋果執行長庫克一月底在財報會議中表示：「蘋果第一季無法生產足夠的 AirPods 和 Apple Watch Series 3 設備來滿足市場需求，而且都仍在缺貨中，蘋果正努力解決這兩個問題。」但目前看來計畫改不上變化。

截至目前，AirPods 的生產主要集中在中國，中美貿易戰升級時，蘋果曾要求兩家 AirPods 供應商，即中國生產商立訊精密 (Luxshare Precision Industry/Luxshare-ICT)、歌爾聲學 (Goertek) 在越南北部擴廠。

然而，隨著美中雙方關係正在緩和，蘋果不再如此催促將產線移出中國。

廣發證券分析師 Jeff Pu 表示：「對於銷售快速增長 AirPods 來說，新型冠狀病毒的爆發只會造成供應短缺的問題，需求不會受到太大阻礙。」

Jeff Pu 表示：「我們和大多數投資者預計，一旦恢復生產，產量可能會逐漸加快，至於多快，仍存在不確定性，因為這取決於疫情是否受到控制。」