循環信貸餘額大幅攀高 美國12月消費者貸款增221億美元

美國年底消費季表現優異，與此同時，他們在信用卡帳單的金額也加速成長。

美國聯準會週五 (7 日) 公布數據顯示，12 月份消費者債務增幅為 5 個月來最大，超過經濟學家預期，其中信用卡餘額和其他循環債務，創 1998 年 4 月以來最大增幅。

聯準會指出，12 月份美國消費者貸款總額增加了 221 億美元，年增率 6.3%，是今年 7 月以來最大增幅，接近 11 月份 118 億美元的兩倍之多。

其中，包括信用卡債務在內的循環信貸餘額增加 126 億美元，增加 14%，這是自 1998 年 4 月增加 195 億美元以來，最大的單月成長。其中信用卡欠債在 11 月減少 29 億美元之後，於 12 月跳升。

12 月信用卡借貸激增，是零售購物旺季的另一個跡象，儘管這些消費中，已有愈來愈多金額轉向線上零售，而非實體店面。

12 月汽車貸款和學生貸款類別的借款，則增加 94 億美元，低於 11 月份的 147 億美元，是今年 9 月以來最低的增量。

美國債務變化 (圖表取自 Zero Hedge)

消費者借貸受到密切關注，因為它能提供有關美國人是否願意承擔債務，以資助消費者支出的信號，而消費者支出占美國經濟活動的 70%。

依全年數據來看，去年信貸增幅維持 4.7% 不變，與 2018 年相同，但低於 2017 年的 5.1%。