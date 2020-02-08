武漢肺炎疫情更新：激增3399例722死 迎寶瓶星號全台戒備

週六 (8 日) 中國衛生健康委員會公布，週五 (7 日) 新型冠狀病毒肺炎新增確診病例達 3399 例 (湖北 2841 例)，新增死亡病例 86 例，新增重症病例 1280 例，新增疑似病例 4214 例。

截至 2 月 7 日 24 時，新型冠狀病毒肺炎累計確診病例 34546 例，累計死亡病例 722 例，累計追蹤密切接觸者 345498 人，累計醫學觀察的接觸者達 189660 人。

新型冠狀病毒確診國家 (咖色) 分布圖 。(圖片：CDC)

全球其他 25 個國家出現確診病例，包括台灣、泰國、日本、新加坡、韓國、澳洲、馬來西亞、法國、美國、越南、德國、阿聯酋、加拿大、俄羅斯、英國、義大利、芬蘭、尼泊爾、柬埔寨、斯里蘭卡、西班牙、菲律賓、比利時和印度等。

新增疫情病例消息

湖北省週五新增確診病例達 2841 例，新增死亡 81 例，全省累計報告 24953 例，累計死亡 699 例。

中國黃岡市週五新增病例 144 例，累計確診病例達 2041，成為中國第三個確診破 2000 的城市。

疫情相關消息

世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ，全世界為對抗新型冠狀病毒，正面臨防疫裝備長期短缺。

全球傳染病專家將於下週 (11-12 日) 於瑞士日內瓦召開醫學論壇，計畫將新型冠狀病毒與 SARS 及中東呼吸道症候群 (MERS) 冠狀病毒進行比較研究討論。

川普政府週五宣布將承諾挪用高達 1 億美元現有資金，以協助世衛、中國和其他受感染國家應對冠狀病毒的爆發。

美國副總統彭斯表示：「中國在應對冠狀病毒爆發中的前所未有的透明度，川普明確表示，美國已做好準備，願意並有能力部署資源。」

中國連封 4 省防疫，包括湖北省、遼寧省、江西省、安徽省。(圖片：AFP)

中國連封 4 省防疫，包括湖北省、遼寧省、江西省、安徽省，週五晚間中國成都市宣布，宣布全市執行嚴格的小區院落「封閉式管理」，深圳市亦宣布實行封閉式管理，並要求仍身處湖北的住戶暫時不要返回深圳。

武漢市週五宣布將省委黨校、市屬高校改建為病房，預計將擴增 5400 床位，收容輕症患者，武漢市肺科醫院院長向外界求援，稱防護用品之外，目前氧氣供應量也很緊張。中國肺炎患者可透過媒體，如微博超話求助政府，設專門對接通道。

中國工廠停工期延長，鴻海旗下富士康通知員工，2/10 假期結束後不要返工深圳組裝基地，蘋果延長中國門市關閉時間至下週。

全球郵輪公司如臨大敵，加強防疫管制，因應武漢肺炎疫情。(圖片：AFP)

全球郵輪公司加強防疫管制，挪威郵輪週五宣布迄今最嚴格的預防措施，宣布任何持有中國，香港或澳門護照的客人，無論居留權如何，都將無法登船。皇家加勒比海國際郵輪禁止所有持有中國護照的人登船。

麗星郵輪「寶瓶星號」預計週六下午 1 時抵基隆港，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如有一人確診，將全數留船隔離。