〈美股盤後〉費半重挫！中國連封四省 全球供應鏈面臨中斷危機

週五 (7 日) 美國 1 月非農就業報告好壞參半，新增就業 22.5 萬人遠超預期，但薪資增長放緩，並未吸引市場買盤。

另外，中國連封 4 省防疫，包括湖北省、遼寧省、江西省、安徽省，華爾街對中國經濟產生新的擔憂。

全球景氣金絲雀「卡特彼勒」下滑逾 2%，美股三大指數連續四日長紅後回落，費半重挫，台積電 ADR 跌逾 3%。

截稿前，中國已確認 31271 例確診病例，疑似 26359 病例，死亡攀升至 638 例，疫情擴及中國全境，全球其他 25 個國家皆有確診病例。

週五 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 277.26 點，或 0.94%，收 29,102.51 點。

標普 500 指數下跌 18.07 點，或 0.54%，收 3,327.71 點。

那斯達克指數下跌 51.64 點，或 0.54%，收 9,520.51 點。

費城半導體指數下跌 45.28 點，或 2.37%，收 1864.36 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

標普 11 大板塊僅 3 大板塊上漲，必需消費品領漲 (+0.18%)，通訊服務 (+0.11%) 與房地產 (+0.05%) 板塊次之；材料領軍大跌 (-1.46%)，再來是資訊科技 (-0.98%) 與醫療保健板塊 (-0.81%)。

尖牙股漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.36%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.049%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.21%；臉書 (FB-US) 上漲 0.70%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.42%。

富士康深圳組裝基地持續停工。(圖片：AFP)

全球供應鏈面臨中斷危機，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康警示員工，2/10 假期結束後不要返工深圳組裝基地。此舉可能會暫時中斷向蘋果等客戶出貨，iPhone 恐面臨斷貨危機。

半導體類慘遭血洗。Marvell (MRVL-US) 暴跌 6.72%；美光 (MU-US) 大跌 3.07%；高通 (QCOM-US) 大跌 3.52%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.04%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.59%；AMD (AMD-US) 上漲 0.83%。

美債殖利率暴跌 1.6% 以下，金融股隨之盡數下跌。花旗 (C-US) 下跌 0.35%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.17%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.29%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.32%。

能源類股跌跌不休，主因是原油持續下滑，OPEC 和俄羅斯可能考量進一步減產。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.50%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 0.66%。

台股 ADR 幾乎全跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.14%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.56%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.06%。

焦點財報與個股

Uber (UBER-US) 週四盤後公佈去年第四季財報，除了虧損幅度遜於預期之外，該公司亦調升 EBITDA 獲利能力，其週五股價上漲 9.54% 至每股 40.63 美元，創近 6 個月新高。

美國第三大社交媒體平台 Pinterest (PINS-US）第四季營收年增 46%，全球月活躍用戶數和每用戶平均營收均超出預期，激勵其股價週五大漲 9.52%。

瑞士信貸 (CS-US) 週五宣布，已接受 CEO 譚天忠 (Tidjane Thiam) 所提交的辭呈，其股價下滑 0.23%。

亞馬遜 (AMZN-US) 股價逆勢上漲 1.42%，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 再度出售該公司價值 6.66 億美元的股票，過去 1 週已套現近 35 億美元。

關鍵數據

美國 1 月新增非農就業 (萬人) 報 22.5，預估 16.0，前值 14.5

美國 1 月失業率報 3.6%，預估 3.5%，前值 3.5%

美國 1 月平均每小時薪資年增率報 3.1%，預估 3.0%，前值 2.9%

美國 1 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預估 0.3%，前值 0.1%

美國 1 月平均每週工時 (小時) 報 34.3，預估 34.3，前值 34.3

美國 1 月勞動參與率報 63.4%，前值 63.2%

華爾街分析

世界衛生組織 (WHO) 週五表示，中國新的冠狀病毒病例數連續第二天放緩，但警告不要過度解讀目前情況，人數可能會再次上升。

加拿大皇家銀行：「就業市場表現仍然讓美國國內經濟形勢目前看來穩固，主要是 2020 年初美中貿易休戰確實產生重大影響。」

聯準會警示，武漢疫情給經濟帶來了新風險。

Swissquote Bank 高級市場分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，如果危機繼續蔓延，一些公司可能會考慮將產線暫時移出中國，這可能會影響全球價格，拖累企業利潤。

加拿大皇家銀行在一份報告中稱：「在美國境外的新冠狀病毒爆發創造一些近期經濟成長背景帶來了新的風險，但聯準會沒有明顯表態降息，我們繼續預計聯準會會靜觀其變。」