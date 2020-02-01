不甩世衛「建議」 世界各國實施旅行限制 禁止中國人入境

世界衛生組織 (WHO) 週四 (30 日) 宣告，新型冠狀病毒疫情入列「國際公共衛生緊急事件」，但呼籲「不限制對中國的旅行和貿易」。儘管如此，全球已有 23 國遭殃，紛紛祭出旅行限制，禁止中國人入境，嚴防疫情升溫失控。

截稿前，中國已確定出現 11823 例確診案例，17988 起疑似病例，死亡攀升至 259 例，疫情擴及中國全境。

新型冠狀病毒確診國家 (咖色) 分布圖 。(圖片：CDC)

除了中國外，全球其他 23 個國家也出現確診病例，包括台灣、泰國、日本、新加坡、韓國、澳洲、馬來西亞、法國、美國、越南、德國、沙烏地阿拉伯、加拿大、俄羅斯、英國、義大利、芬蘭、尼泊爾、柬埔寨、斯里蘭卡、西班牙、菲律賓和印度等。

美國

美國政府 1 月 30 日宣布，新型冠狀病毒 (2019 n-CoV) 列為美國公共衛生緊急事件，實施旅遊限制，發布禁止入境 / 強制隔離令。

義大利

義大利政府 1 月 30 日宣布斷航，中止所有中國和義國間的往返航班。

新加坡

新加坡政府 1 月 31 日宣布，2 月 2 日起禁止所有 14 天內曾赴中國的旅客入境 (含過境旅客)，並撤銷早千簽發的短期簽證和多次入境簽證，暫停向中國旅客發出各式簽證。

然而，中國入境的新加坡公民、長久居民等可返回新加坡並接受 14 天自行隔離。

蒙古

蒙古政府 1 月 31 日宣布，關閉所有與中國邊境接壤的過境點，杜絕人車出入至 3 月 2 日。目前停留中國的蒙古公民需在 2 月 6 日前返蒙，非中國外籍人士將無法經由中國前來。

俄羅斯

俄羅斯政府 1 月 31 日起限制中俄鐵路運輸，並實施擴大中俄邊境管制範圍，1 月 30 日起停止向中國公民發出簽證。

捷克

捷克政府 1 月 30 日宣布，暫停向中國公民發出簽證。

菲律賓

菲律賓政府停止對中國公民發放落地簽，菲國民航委員會 (CAB) 無限期停飛武漢和菲律賓所有航點間航班。

越南

越南政府 29 日起暫停越南前往返武漢疫區旅行，並停止接待中國疫區的旅客。歷經中國疫區國際旅客，入境越南後須接受 14 天隔離觀察。自中國返國的越南公民應自行隔離 14 天且向當地醫療機構報告。

哈薩克

哈薩克政府 29 日宣布，暫停中國公民 72 小時過境免簽政策，暫停霍爾果斯國際邊境合作中心的哈國區域。

尼泊爾

尼泊爾政府 29 日宣布關閉該國與中國的邊境兩週。

千里達及托巴哥

千里達及托巴哥 1 月 30 日宣布，對中國遊客實施為期兩週的旅行禁令。

馬來西亞

馬來西亞政府 1 月 27 日起，宣布禁止中國湖北省及武漢市的中國公民入境。

北韓

北韓政府 1 月 28 日宣布國家緊急防疫狀態，強化機場、邊境、港口檢疫，22 日起將暫時禁止所有外國觀光客入境。

日本

日本宣布 2 月 1 日將武漢肺炎列入「指定感染症」，該政令生效後，將對入境日本的新型冠狀病毒患者實施強制入院、限制繼續工作等措施。

台灣

台灣政府全面禁止中國湖北省陸人來台 (包括陸生)，禁止口罩出口一個月，陸生暫緩兩週入台，中國入境台灣的商務交流人士，需自主健康管理 14 天，湖北省回台之陸籍配偶須限制居住，並自主健康管理 14 天。

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