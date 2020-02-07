〈美股早盤〉肺炎疫情持續擴大 道瓊跌逾百點、台積電ADR挫逾2%

雖然週五 (7 日) 美國勞工部公佈的新增非農就業人數，是大幅優於市場預期，顯示美國的就業市場呈現穩健改善趨勢，但是，由於中國武漢肺炎疫情持續擴大，市場擔憂疫情對於中國經濟所造成的衝擊，將會波及至全球景氣的成長。

週五 (7 日) 美股早盤道瓊指數下跌逾百點，S&P 500 則是由能源、科技股領跌，台積電 ADR 則於早盤大跌了 2.22%。

武漢肺炎疫情

繼中國湖北、遼寧、江西宣佈封省後，安徽省亦宣佈於週五 (7 日) 起封省，使目前中國累計封省數達到四省、另外，廣州、深圳、成都也都於週五 (7 日) 宣佈半封城，對所有小區執行「封閉式管理」。

除此之外，根據日本《NHK》週五 (7 日) 報導，目前停靠在日本橫濱港的「鑽石公主」豪華郵輪，繼 2 月 5、6 日各發現 10 名新型冠狀病毒確診病例後，目前又新增了 41 名。

美國經濟數據

週五 (7 日) 美國勞工部公佈 1 月份新增非農就業人口，報 22.5 萬人，大幅優於前值以及市場預估值。另外，1 月份的薪資年增長率達 3.1%，勞動參與率則達 63.4%，皆較前值上升，顯示美國的就業市場景氣，呈現穩定成長的態勢。

截至台北時間週五 (7 日) 23 時許：

道瓊指數下跌 168.41 點或 -0.57%，暫報 29211.36 點

那斯達克下跌 50.22 點或 -0.52%，暫報 9521.94 點

標普 500 下跌 13.56 點或 -0.41%，暫報 3332.22 點

費半下跌 24.88 點或 -1.30%，暫報 1885.13 點

台積電 ADR 下跌 2.22% 至每股 56.73 美元

十年期美債殖利率下跌 2.74% 至殖利率 1.599%

紐約輕原油下跌 1.39% 至每桶 50.24 美元

布蘭特原油下跌 1.15% 至每桶 54.30 美元

黃金上漲 0.11% 至每盎司 1571.75 美元

美元指數上漲 0.06% 至 98.440 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Uber (UBER-US)

Uber 早盤上漲 9.17%，達 40.10 美元。

Uber 於週四 (6 日) 盤後公佈去年第四季財報，除了虧損幅度低於分析師預期之外，該公司亦調升了 EBITDA 獲利能力，激勵 Uber 股價於盤後一度大漲 10%。另外，Uber 在財報聲明中指出，營收成長年率自上一季的 30% 加速至 37%。

財報關鍵數據

每股虧損：不含特殊項目 64 美分 (Refinitiv 調查的分析師預期虧損為 68 美分)

營收：40.7 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期 40.6 億美元)

瑞士信貸 (CS-US)

瑞士信貸早盤下跌 0.92%，達 12.97 美元。

瑞士信貸集團於週五 (7 日) 表示，已接受 CEO 譚天忠 (Tidjane Thiam) 所提交的辭呈，並任命 Thomas Gottstein 接替他的職務，此高管人事變動將於 2 月 14 日生效。

此前瑞信發生監視醜聞，譚天忠的得力助手、前營運總監 Pierre-Olivier Bouee 承認對前高層 Iqbal Khan 進行監視，其後董事會針對該事件進行調查，譚天忠表示對監視一事毫不知情，但也引發了對於公司治理的爭議，而譚天忠也因此請辭。

亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜早盤下跌 0.33%，達 2044.00 美元。

外電報導，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 於週五 (7 日) 再度出售該公司價值 6.66 億美元的股票，在過去一週內，貝佐斯已出售了價值達 35 億美元的亞馬遜股票，價格從每股 2016 美元至每股 2070 美元。而這些出售的股票，相當於貝佐斯持有亞馬遜股票的 3%。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月新增非農就業 (萬人) 報 22.5，預估 16.0，前值 14.5

美國 1 月失業率報 3.6%，預估 3.5%，前值 3.5%

美國 1 月平均每小時薪資年增率報 3.1%，預估 3.0%，前值 2.9%

美國 1 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預估 0.3%，前值 0.1%

美國 1 月平均每週工時 (小時) 報 34.3，預估 34.3，前值 34.3

美國 1 月勞動參與率報 63.4%，前值 63.2%

美國 1 月新增非農就業人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

受到武漢肺炎疫情擴大的影響，S&P 全球評等 (S&P Global Ratings) 於週五 (7 日) 下調中國 2020 年的 GDP 成長預估值，由 5.7% 下調至 5.0%。

S&P 全球評等的亞太首席經濟學家 Shaun Roache 表示，疫情對於第一季的經濟成長將造明顯衝擊，而至第二季及第三季，中國的經濟將逐漸恢復。Roache 亦表示，中國的 GDP 增長率若減少 1%，則將會對於全球景氣的擴張，帶來顯著的影響。