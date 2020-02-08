可望提早實現EBITA獲利 華爾街喊買 Uber大漲近10%

Uber (UBER-US) 前一日預期關鍵獲利目標將較預期提早實現，週五飆漲 9.5%，創下去年 5 月 IPO 以來最大單日漲幅，且市值瞬間增加 60 億美元，整體市值達 693 億美元。

盤中交易一度超越 IPO 首日收盤達到的 697 億美元市值記錄。

分析師週五強調了 Uber 新 EBITDA 獲利目標，許多分析師因而給予買進或優於大盤的評級。

多頭看法

MKM Partners 分析師調升 Uber 平極致買進，且目標價自 34 美元調升至 45 美元，他主張 Uber 的共享乘車營收的利潤增加，因而加速獲利目標的實現。

該分析師報告指出，「無論是因為現金持續消耗，或者因為監管單位的環境使然，迄今我們認為 Uber 似乎是以一種快破產的狀態被估值，但我們認為過去 2 季的趨勢線提供了 Uber 股價一個堅實的估值底線，有助於抵銷監管環境不確定性帶來的負面情緒。」

Raymond James 分析師表示，在 Uber 的乘車共享和鮮食運送業務出現新獲利目標以及正面的長期利潤目標後，「我們看到了評論的變化。」

「Uner 在可預見的未來有良好定位，成長上看 20%，且利潤擴大。」他們重申優於大盤的評級、目標價 54 美元。

Uber 週五收高 9.54% 至 40.63 美元。

中立看法

Davidson 分析師維持中立看法，但將目標價自 35 美元提高至 43 美元，他認為「新的獲利目標確實可推測 Uber 在競爭環境下有溫和的改善，但還不需要對 Uber 地域 / 市場足跡做進一步的大變動，Uber 有達到此新時間表的手段，但有鑑於 Uber 大部分的市場仍面臨流動的競爭 / 監管背景，想巧妙平衡健康成長與新獲利時間表可能是件困難的事。」

Uber 在眾多國際市場遭遇監管機關的挑戰，包括倫敦和哥倫比亞，且也面臨國內對其商務模式的挑戰，例如加州新法律要求將 Uber 與為其工作者之間的契約歸類僱傭契約而非承攬契約。