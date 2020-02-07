陸國務院發「7大防疫要點」！細說貼息、收儲、降稅3配套

為支持疫情防控相關財稅政策，並緩解小微企業融資問題，中國國務院新聞辦公室今 (7 日) 舉行記者會，以「七大要點」向外界說明防疫政策，其中，中國財政部將聯手人行 (PBoC) 推出專項再貸款政策，為供應疫情重點物資的相關企業提供優惠利率，幫助度過疫情難關。

中國財政部表示，將透過貼息、收儲以及降稅等一籃子政策，幫助企業度過疫情難關，像是將聯手人民銀行實施「專項再貸款和財政貼息」政策、將企業多生產的醫療物資全數轉由政府收儲，以及扶持產業和保障物資等稅費安排等。

(圖：AFP)

中國外匯局局長潘功勝解釋，總計 3000 億元人民幣的專項再貸款主要透過全國性商銀，以及部分疫情較嚴重省市的地方商業銀行，向負責生產、運輸或是銷售醫療生活物資的重點企業，提供優惠利率的信貸支持。

上述政策安排主要採取名單制管理，由國家發改委、工業和信息化部共同確定重點企業名單。

至於外界擔憂疫情恐對國內經濟造成衝擊，人民銀行等政府部門認為，銀行有足夠資源應付，今年赤字安排上也已考慮一些不確定因素，疫情防控支出有保障，對財政預算影響較有限。

針對小微企業在疫情中的發展，中國銀保監會認為影響是暫時的，長遠來看不會對整體金融環境造成重大影響，不過，本次疫情仍對住宿、旅遊、餐飲等小微企業造成一定影響。

潘功勝表示，新型冠狀病毒疫情可能對一季的經濟活動造成擾動，但是一旦疫情受到控制，中國經濟會很快回到潛在產出附近，前期推遲的消費和投資將會釋放，屆時中國經濟將出現補償性的恢復，人行將持續密切關注經濟運行狀況。

以下為中國國務院防疫「七大要點」：

一、中央財政將通過貼息、收儲、稅費等一籃子政策馳援企業過難關。

財政部聯合央行首次實施「專項再貸款和財政貼息」這樣捆綁發力的政策

對企業多生產的重點醫療防護物資，全部由政府兜底採購收儲

從物資保障供應、幫扶相關行業、鼓勵社會捐助、保障醫務人員等方面出臺稅費安排

二、稅務系統內部將強化責任制，實行嚴格的績效考核和監督問責，嚴明鐵的紀律，從而確保政策執行當中一點不打折扣。

三、疫情是暫時的，從中國經濟的韌性和迴旋餘地來看，影響很快就會過去，不會對整個金融造成大的影響。

人民銀行在貨幣政策方面將認真研判，把握好度，平衡好貨幣政策支持經濟增長和穩槓桿的關係

從整個金融體系運行情況來看，小微企業的不良佔比較小，銀行有充足的資源來應對不良的上升

今年的赤字安排已經考慮了一些不確定的因素，疫情防控的支出是有保障的，對財政預算的影響也較爲有限

四、受到這次疫情的影響，不少小微企業出現了一些暫時性的困難，銀保監會今年將重點從增量、降價、提質和擴面四個方面來著手來做好小微企業的金融服務。

五、央行流動性供應量增價降有效穩定了市場情緒，推動市場整體利率下行。市場預期下次中期借貸便利操作中標利率和 2 月 20 日公佈的 LPR 也有較大的概率下行。

六、推遲資管新規的執行是可能的，人民銀行和銀保監會正在做技術上的評估。

七、央行、財政部、發改委、工信部之間建立了名單制管理，嚴格保證 3000 億元人民幣的專項再貸款資金的資金支持精準性。

「貼息」、「收儲」、「稅費」三大政策如何執行？

一．貼息政策

為了對防控物資保障的重點企業加大資金支持，盡快恢復產能、擴大產能，全力保障物資供給給予支持，中國財政部聯合央行首次實施「專項再貸款和財政貼息」這樣捆綁發力的政策，主要有以下四個特點：

企業融資成本顯著降低。企業實際融資成本降至 1.6% 以下，是重大的利好。 支持企業範圍有所擴大。 辦理程序簡化，急事急辦、特事特辦。 部門協調形成合力。發改委、工信部負責重點企業名單管理，央行提供專項再貸款，中央財政貼息，金融機構嚴格審批、從快放貸，審計署進行審計監督。

二．收儲政策

鼓勵企業保質保量，增加緊缺物資生產，N95、防護服等，對企業多生產的重點醫療防護物資，全部由中國政府兜底採購收儲，重點生產企業吃了一顆定心丸。

三：稅費政策

1. 物資保障供應：

物資保障方面，對支持重點企業擴大產能，重點防疫物資給予稅收優惠，對於防控重點物資生產企業的增值稅增量留底稅額全額退還，增加企業現金流。

取消 500 萬限制，對於防控重點物資生產企業擴大產能購置的設備，都允許在企業所得稅稅前一次性扣除，鼓勵企業購置設備、擴大產能。

防疫醫療設備免收註冊費，加大對藥品和疫苗研發支持；另外，防控物資及時運送到位，對重點物資運輸企業，免徵增值稅政策。

2. 幫扶相關行業：

為了控制疫情蔓延，各地採取了一些管控措施，交通運輸、生活服務等事關民生行業影響比較大，對受疫情影響較大的，住宿、餐飲、旅遊、快遞、交通等，給予稅收優惠，幫助企業度過難關。

3. 為了鼓勵社會各界捐贈捐助：

允許直接向醫院直接捐贈，對企業和個人捐贈，給予全額稅前扣除。

對單位和個體工商戶無償捐贈用於疫情防治的貨物，免徵增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。

4. 醫務人員等稅費安排：

參加疫情防治工作的醫務人員和防疫工作者，按照政府規定標準取得的臨時性工作補助和獎金，以及單位發給個人用於預防的藥品、醫療用品和防護用品等實物，不計入工資、薪金收入，免徵個人所得稅。