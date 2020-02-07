習近平與川普熱線 對疫情信心喊話

中國國家主席習近平週五 (7 日) 上午應約與美國總統川普通電話。習近平向川普表示，自新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，中國政府和人民全力對抗疫情。

他強調中國正全國動員、全方位部署、快速反應，採取最全面、最嚴格的防疫政策。而相關工作正漸漸取得成效，中國完全有信心、有能力戰勝疫情，並指出這次疫情不會改變中國經濟長期成長趨勢。

自中國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來習近平與川普之間已有多次溝通，川普曾在 1 月 27 日表示，美國與中國針對肺炎疫情上保持著非常密切的溝通，同時也表達在必要時會提供任何中國想要的援助。

之後在美國與加拿大及墨西哥簽署北美新自由貿易協定的儀式上，川普也再強調與習近平通過電話，且美國正與中國密切合作，共同解決肺炎病毒散播的問題。

不過目前肺炎擴散的趨勢仍在未見好轉，各國紛紛上緊發條積極應對疫情變化。而今日中國華南農業大學表示，已從「穿山甲」中分離出的病毒株與新型冠狀病毒株相似度高達 99%，似乎暗示未來中國政府在防疫上，從「吃」下手也是必要。

該研究團隊透過分析 1000 多樣基因樣品，鎖定穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主，最後透過對病毒的基因序列分析，發現分離的病毒株與目前感染人的病毒株序列相似度高達 99%。

而屬於中國二級重點保護野生動物的穿山甲是中國野味餐廳的熱門佳餚之一，主要因為中醫認為穿山甲有補身功效，其鱗片更是常被用來偷偷製作中藥材。

