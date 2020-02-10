基礎建設不只兆元商機狂，股票股利也很大方。

回首二〇一九年，市場暗潮洶湧，全球製造業疲軟、經濟成長低迷，地緣政治隨時處在一觸即發的緊繃狀態。唯一值得「慶幸」的，或許是聯準會一年三度的「鷹式降息」方式，讓市場能得已稍稍喘口氣。

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領導美盛睿安基礎建設價值基金 (基金之配息來源可能為本金）投資決策的 Charles Hamieh，認為低通膨仍將持續盤據市場，低利率也將繼續影響市場。展望上半年，受惠於貨幣政策重新為市場注入流動性，「這對於風險性資產而言是好消息，我相信二〇二〇年上半年資產價格應該會不錯」，Charles 樂觀表示。

不過，談及下半年，Charles 態度一轉謹慎地表示：「加上貨幣政策的效力會慢慢減弱，資金行情帶動市場的量能逐步縮減，景氣畢竟處於擴張的末段，公司盈利開始浮現衰退的隱憂。近期中東情勢升高，該區的張力在川普任內大概不會減，但我不認為會開戰。這事件可能帶來短期衝擊，但不至於成為全球經濟的轉折點」。

美盛睿安基礎建設價值投資策略 投資組合經理人 Charles Hamieh

下半年最值得觀察的是十一月將舉行的美國總統大選。Charles 直言，「我很確定川普不會想要任何突發狀況衝擊到市場，進而影響川普的選情，貿易戰目前進展還算令人放心，兩邊都想達成協議；但美國經濟基本面受壓的事實不變，所以我認為下半年會比上半年更加困難一點，波動性也會變高，投資人應該要更加謹慎小心」。

可攻可守 持盈保泰的好選擇

面對未來「先甘後苦的一年，「進可攻、退可守」的基礎建設產業或許是投資人持盈保泰的最好工具。由於基礎建設通常受政府監管，因此具有寡占或獨佔等特質，例如水、電、瓦斯、鐵路、捷運等，皆為社會發展、運作的中樞，無論景氣好壞，這些產業都能擁有相對穩定現金流。因為這些特質使得基礎建設產業通常被歸類為「防禦型資產」。

但這防禦型資產在去年的表現不差；根據理柏資料顯示，2019 年全年度，全球股票漲幅為二八點四％，其中漲幅強的為美國股票，報酬率為三十一點四九％，而全球基礎建設股票報酬率雖為二十六點九九％，但從波動的角度而言，基礎建設的波動率卻相對低於美國與全球股票（見下圖）。

資料來源：理柏，截至 2019 年 12 月 31 日。過往績效不保證未來結果。

指數依據：全球基礎建設以 S&P Global Infrastructure Total Return Index、中國股票以 MSCI China Net Total Return USD Index、亞太不含日本股票以 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return USD Index、歐洲股票以 MSCI Europe Net Total Return EUR Index、全球股票以 MSCI World Net Total Return USD Index、美國股票 S&P500 Total Return Index 。

能繳交出不錯的成績單之原因，除了文章開頭所提到的之外，全球貿易正值「轉型期」，中美貿易戰一波未平一波又起，加上地緣政治衝突升高等等，使得市場風險意識提高，相對較能「抗波動」的基礎建設產業格外受到投資人的青睞此外，基礎建設產業攻守兼備的特質，也跟其「本質」有關。

資料來源：美盛 上述僅供說明，並非為投資人提供投資建議或推薦。

基礎建設的類型可略分為「攻」、「守」兩型，「攻」是諸如鐵路、公路、機場、港口、通訊設施等「使用者付費」這類的成長型資產，假若經濟活動熱絡，收益也隨之攀升；「守」則是像水、電、瓦斯這類的特許產業，在各種景氣循環週期都能獲得相對穩定的收入。

資料來源：1. 理柏，截至 2019 年 12 月 31 日。數據為三年期滾動年化標準差。 2. 彭博社，2020 年 1 月 13 日取得之資料。過往績效不保證未來結果。股利率不代表基金報酬率或配息率。

指數依據：全球基礎建設以 S&P Global Infrastructure Total Return Index、中國股票以 MSCI China Net Total Return USD Index、亞太不含日本股票以 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return USD Index、歐洲股票以 MSCI Europe Net Total Return EUR Index、全球股票以 MSCI World Net Total Return USD Index、美國股票 S&P500 Total Return Index 。

投身基礎建設產業研究逾三十年的 Charles 解釋，正是因為這樣的特質，所以基礎建設這一資產類別，在今年上下半年都可望有機會獲得不錯的成績，「市場表現好時，我們通常有機會在上升波段能夠抓到一定程度的漲幅，而如果市場表現不佳又或市場非常波動，我們也能藉由相對穩定的現金流與高於通膨的殖利率，在市場下跌時保留實力」，Charles 說。

政府做後盾 股票殖利率高過通膨率

基礎建設類型資產能夠繳出高於通膨的殖利率，是因為政府會隨通膨調整水費、電價，以歐洲來說，根據英國政府及歐盟統計局的資料顯示，過去十年英國、法國、葡萄牙、西班牙等國家，通膨漲幅都在十％到二十四％之間，但這四國的電價漲幅都超過四十％。

資料來源：美盛整理。* 歐盟統計局 (Eurostat)，2018 年 5 月 31 日。** 英國政府，2018 年 3 月 29 日，英國政府出版當地能源價格，以英格蘭及威爾士標準電費為依據。*** 彭博社，截至 2017 年 12 月 31 日。

美盛睿安基礎建設價值基金（基金之配息來源可能為本金）投資的幾個重要標的也彰顯了基礎建設強勁的實力。美國冠成國際 (CCI) 為美國具領導地位的 5G 通訊商，它三年以來的股利成長率達八點二七％，考量未來三年將是 5G 產業成長的黃金期，後續發展值得期待。（資料來源：彭博，截至 2020 年 1 月 14 日，過去績效不代表未來收益之保證，股利成長率不代表報酬成長率）。

中國雖然受貿易戰侵擾，經濟面臨「保六」危機，但從中國基礎建設股的股利成長率來看，絲毫聞不到任何煙硝味；全中國最大的港口商，中國招商局港口控股 (CMP），過去一年股利成長率仍高達十七點二八％（資料來源：彭博，截至 2020 年 1 月 14 日, 過去績效不代表未來收益之保證，股利成長率不代表報酬成長率）。

資料來源：美盛整理。彭博社，截至 2019 年 12 月 31 日。此為本基金現階段持股之一，上述資訊僅爲描述目的，個別證券／基金的提述僅供說明，不應視爲購買或出售有關證券／基金的意見或任何建議。投資組合特性可予更改而不會另行通知。過往績效不保證未來結果。股利率不代表報酬率。* 彭博社，2020 年 1 月 15 日取得之資料。股利率以 12 個月股利率為代表，股利率不代表報酬率。

Charles 特別指出，一八年第四季，全球股市鬧股災，主要股市跌幅約當二成，如標準普爾 500 指數最大跌幅為十九點三二 %，但基礎建設類股（以 S&P 全球基礎建設指數為例）跌幅則為七點五二 %，還不到標準普爾 500 指數的一半，充分展現了基礎建設的相對抗跌能力。基礎建設除了抗通膨與低波動等特性外，大環境還存在二項有利因子：隨著貨幣政策逐漸失效，貿易戰短期雖難有達成協議的可能，各國為了提振經濟，「提升基礎建設衝刺內需」則成為必要的手段，而這對基礎建設而言是第一個有利的因子（資料來源：美盛及彭博，過去績效不代表未來收益之保證）。

人口快速增長 帶來基礎建設兆元商機

資料來源：1 聯合國世界人口展望報告（2017 年版），報告日期 2017 年 6 月 21 日。2 聯合國世界人口展望報告（2017 年版），報告日期 2017 年 6 月 21 日。及聯合國都市化發展展望報告（2014 年版） https://esa.un.org/unpd/wup/Maps/

第二是人口成長帶來高度的都市化，二〇一八年全球人口是七十六億，到二〇五〇年，人口將成長到九十八億，預估到時七成人口將集中在都市；二〇一八年人口數達一千萬以上的「巨型都市」則有三三個城市，而到二〇三〇年，可望增加到四十一個城市。

快速成長的都市化人口，強烈挑戰現有基礎建設的負荷能力，基礎建設升級是不得不的必然。以水來說，攤開經濟合作暨發展組織資料，至二〇五〇年，全球將有四十八到五十七億人口居住在缺水的地區，預料到二〇三〇年，全球對水相關的投資（無論是水淨化、管線配輸等）將是目前的三倍，投資金額將高達一點七兆美元；二〇四〇年，天然氣需求將上漲四十七％；二〇五〇年，貨物空運量會是目前的三倍，全球機場相關建設將增加一點二到一點五兆美元。

資料來源：1 國際能源署 (IEA) 全球能源展望 (2017 年版)，2017 年 11 月 14 日。2 經濟合作暨發展組織 (OECD) 及聯合國全球水資源發展報告 (2018 年版)，2018 年 3 月 31 日。3 經濟合作暨發展組織 (OECD) 及聯合國全球水資源發展報告 (2018 年版)，2018 年 3 月 31 日。4 全球能源機構 (Global energy institute)，2017 年 11 月 27 日。5 經濟合作暨發展組織 (OECD)，2017 年 1 月 30 日。

這類兆元商機在美國、歐洲、中國等主要國家，已能看見明顯鑿痕。以美國來說，要讓美國「再次偉大」的川普，在二〇二〇年的財政預算案中，提出二千億美元的基礎建設改善方案，預計結合其他資金，總投資規模將達到一點五兆，是他翻新美國的重要一步。

資料來源：1 經濟合作暨發展組織 (OECD) 及聯合國全球水資源發展報告 (2018 年版)，2018 年 3 月 31 日。2 國際航空運輸協會 (IATA)，2017 年 3 月 31 日。3 David Hale Global Economics (2014 年) 和 RARE。過往績效不保證未來結果。

歐洲最大經濟體的德國，未來四年在基礎建設、教育、住房、數位科技上，將提撥約一千七百億美元的預算。中國政府從去年十二月快馬加鞭審查重大基礎建設投資案，目前累積投入基礎建設資金已超過一千六百億美元。

整體來看，全球主要股市在 2019 年的表現並不悲情，低利率仍然讓風險性資產估值水漲船高，但市場始終存在多項威脅，包含地緣政治與美國選舉的不確定性。不過，無論未來一年市場將繼續大鳴大放，或者轉向保守，具有跟漲抗跌能力，與長線機會的基礎建設相關產品，或許都是投資者可以考慮的標的。

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