〈武漢肺炎疫情〉台灣虎航3月全面停飛澳門 2-3月共取消逾200個航班

繼星宇航空公告全面取消 3 月 28 日前所有往返澳門的航班後，台灣虎航 (6757-TW) 今 (6) 日也宣布，由於澳門地區旅遊、疫情警示升級，2 月 27 日至 3 月 31 日全數取消桃園往返澳門航班，明 (7) 日起至 3 月 31 日期間，台中往返澳門和高雄往返澳門航班也全數取消，合計取消超過 200 個航班。

目前台灣虎航澳門航班分別為桃園 - 澳門每日 4 班，台中 - 澳門每日 1 班，及高雄 - 澳門每日 1 班，換算共將取消約 240 個航班。

交通部昨日最新統計為，光是 2 月兩岸航班已取消 1200 多班，航班取消幅度超過 4 分之 1，隨著今日起陸客全面禁止來台，各航空業者 3 月取消的航班恐怕會更多，法人指出，航空業第一季營收勢必銳減。

台灣虎航說明，此次決定取消往返澳門的航班，主要是因澳門地區現已升級為黃色旅遊警示，且分類為第二級以上流行地區，國內也對澳門採加強防護措施所致。

對於航班遭取消的旅客，台灣虎航將直接退費至旅客購票時使用的信用卡帳戶內，旅客不須進線至客服，也無需填寫任何表單。

受到武漢肺炎疫情衝擊，法人指出，航空業第一季營收、獲利勢必遭受衝擊，並已提前反應在股價，台灣虎航股價自鼠年開紅盤以來已下跌修正約 14%，華航 (2610-TW) 跌幅逾 6%，長榮航 (2618-TW) 跌幅近 8%。