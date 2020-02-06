日勝生簽約台鐵高雄火車站都更案 投資金額100億元 估6年完成

日勝生 (2547-TW) 透過子公司泰誠發展營造公司，參與交通部台灣鐵路管理局公開評選「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都市更新案，獲選成最優申請人，雙方今 (6) 日正式簽約，規劃開發量體 7 萬坪，將開發 8000 坪商場，總投資金額超過 100 億元，預估整體計畫開發時程約需 6 年，日勝生集團也是首度跨入高雄土地開發市場。

日勝生集團計畫除興建住宅外，將以「新京站 全齡健康社區」作為都市更新案規畫主軸，以高雄火車站為核心向外拓展，台鐵局與日勝生集團將攜手打造大高雄地區現代化經濟，循首都軌道經濟模式，增加在地就業商機，開發全齡社區與健康之家，打造高雄舊城區新亮點。

「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」案面積約 2.7744 公頃 (約 8378 坪)，土地權屬 100% 為公有土地，地主為交通部鐵路管理局及高雄市政府工務局，屬第二種特定商業區，建蔽率 50％、容積率 300％。

交通部臺鐵局主管表示，盼未來可透過日勝生集團京站的軌道經濟與首都東西軸線翻轉的經驗，促進台鐵局管有資產永續經營、活化提升利用效率，並結合基地南側建國路 3C 科技與商業活動的機能，充分發揮土地最適利用價值，達到都市土地與產業延伸的目標。

日勝生集團執行長林榮顯表示，日勝生集團與台鐵合作，擔任開發高雄都市更新的重要參與企業，日勝生集團將傾注集團資源，以開發臺北轉運站 BOT 案與京站商圈之軌道經濟，成功翻轉首都東西軸線的多年經驗，再造高雄南北新軸線。

日勝生指出，此計畫將串聯 71 期重劃區及在地建國路商圈，搭配北側 50 米綠園道景觀工程，帶動綠園道及區域商圈之興起為目標，在大高雄區形塑銀級綠建築社區與新京站商圈，將高雄火車站及民族車站聯結成核心新商圈，增加在地就業機會與產業商機。

泰誠發展營造董事長陳慶祥指出，日勝生集團完成多項重大公共工程投資建設與營運，泰誠發展營造多有參與，包括承造交九台北轉運站 BOT 案、桃園污水下水道系統 BOT 案、永春捷運站 E.A.T、日勝生加賀屋溫泉旅館、捷運新店機廠聯合開發案、新北市中和區與三重區青年社宅等重要工程建案。泰誠發展營造因有日勝生集團奧援，厚植多年建設實績，因此通過激烈競爭及公開評選，獲選成最優申請人，將全力配合交通部及高雄市政府都市計畫，與日勝生集團共同將高雄火車站站東舊宿舍區，打造成為高雄未來最受矚目之現代化住宅商圈地標之一。

依照官方規劃，開發計畫在雙方簽約後將進入提交都更事業計畫及權利變換計畫草案審閱階段，並經由公聽會及主管機關核定後發布實施，階段性公開審議作業估計需時 2 年，之後進入實地開發階段，包括申請建照及後續開發建設，整體計畫開發時程約需 6 年，開發效益估超過 100 億元，最終設計規劃則將依事業計畫審議核定版本。

高雄 71 期重劃區的特商區，未來將規劃觀光旅館、複合商場、辦公大樓及住宅大樓，台鐵與日勝生集團合作，規畫開闢計畫道路與興建全齡健康住宅社區，預計開發 7 萬坪，包含一棟現代新京站商場，10 棟以上銀級綠建築與銅級智慧住宅，及影城、超市、兒童托幼服務、長者日照居家服務與里民活動中心。