〈武漢肺炎疫情〉來客量受衝擊 各大百貨業作足防疫措施備戰

武漢肺炎疫情尚未獲得全面控制，恐衝擊第一季百貨零售業表現，對此，有百貨業者坦言，的確有因疫情影響部分來客數，但各大百貨均強調，已進行相關防疫措施，其中，遠百 (2903-TW) 已暫停娃娃車租借，新光三越強調外來訪客體溫測量合格才可進入買場，而台北 101 指出，每日進行全域換氣措施。

國泰證期研究部指出，由於民眾減少旅遊也減少在公眾場合活動，預期武漢肺炎對零售業潛在影響將與 2003 年 SARS 事件相近，也就是短期對於較大型的百貨賣場營收有較大影響，而對超商、美妝通路可能影響有限。

遠百說明，目前第一線服務人員均佩戴口罩、出勤測量體溫，店內每日定時消毒，娃娃車租借也暫停服務。

遠百進一步說明，全台各店重要出入口備妥酒精洗手液，公共電梯、升降梯扶手、樓層按鍵以及顧客接觸頻繁的地點，如服務台、贈品處等經常以酒精擦拭，開店前開窗通風、閉店後全館消毒。

新光三越表示，早在年前已啓動安控防疫機制，目前特別強化各項公共設施每日環境清潔消毒頻次與範圍，尤其是兒童遊戲區、手扶梯扶手帶、電梯按鍵、門把和美食街公共用餐座席等，並於重點出入口及餐飲樓層強化增設手部消毒器。

新光三越也強調，外來訪客更須測量體溫，體溫合格始可進入買場。

微風則表示，各館第一線接觸服務顧客餐飲、顧服人員均全面配戴口罩，而其他人員自主管理配戴口罩，同時，各館餐廳均備妥消毒酒精，育嬰室、各服務台和餐飲區更增設乾洗手設備。

台北 101 指出，辦公大樓設置進出閘門的體溫監控設備，並於周間上班時間進行全樓層長時間排換氣程序，夜間則以消防排氣啟動 30 分鐘整體換氣；購物中心除提升消毒頻率外，同樣每日進行全域換氣措施。

而統一時代百貨台北店則說明，後勤同仁需配戴口罩上班、每日量體溫，為因應百貨人潮多，美食街公食區、賣場手扶梯、電梯、客廁門把和育嬰室等處，已展開每兩小時用酒精清潔一次的作業。