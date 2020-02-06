放棄香港市場！Virgin Australia永久停飛赴港航線

澳洲第二大航空公司 Virgin Australia 航空宣布，受到香港社會持續動盪影響，使得近期往返澳洲及香港航班需求大幅減少，加上新型冠狀病毒肺炎疫情使得未來旅遊需求的不確定性增加，計劃將於 3 月 2 日後永久停飛香港航線。

Virgin Australia 航空表示，自從去年香港爆發社運以來，該地區的營運情況一直對公司造成壓力與挑戰，香港社會動盪導致航班需求持續下滑，再加上近期爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，使香港航線已失去商業價值，因此公司決定撤出香港市場。

Virgin Australia 航空已於去年 11 月宣布停飛墨爾本往返香港的航班，這次則是停飛雪梨往返香港的航線。

(圖片: AFP)

雖然 WHO 試圖力勸全球各大航空公司不要停飛中國航線，但由於新型冠狀病毒肺炎疫情未有止住跡象，仍有不少航空公司基於保護政策或政府政策等因素暫時停飛中國航班。

截至目前已有美聯航空、美國航空、加拿大航空、法荷航空集團、英國航空、奧地利航空、瑞士航空、北歐航空、芬蘭航空、德國漢莎航空、亞洲航空、印度航空、國泰和香港航空，及以色列航空等 46 家航空公司停飛中國。

這次肺炎疫苗重創全球航空業，特別是以中國航線為主要營運的航空公司形勢更加嚴峻。昨 (5) 日國泰航空已宣布，要求兩萬七千名員工休無薪假三周。同時指出目前公司正經歷有史以來最艱困的春節假期，且不知道這樣局面會持續多久。

國泰航空進一步指出，由於公司營運在面臨關鍵的時間點下，產業前景出現高度不確定性，公司需要自保，未來不排除還會採取其它措施的可能性。

國泰公司之前已經宣布短期內縮減公司國際運輸 30%，其中，有 90% 是對中國的運輸量。