中國人大會議也要讓步！受疫情影響恐延期

週四 (6 日) 路透社引述五名知情人士指出，由於新型冠狀病毒肺炎疫情恐無法在 3 月份抑制下來，目前中國官方正考慮延後召開原定於 3 月 5 日舉行的人大會議。

相關人士指稱，目前中國高層的重點仍是朝向如期召開會議的方向而努力，但也有討論包含延後會議日期在內的一系列選項，因中國研判這波疫情似乎不太可能在 3 月前能有效抑制。

中國官方去年已宣布今年第 13 屆全國人民代表大會第三次會議將在 3 月 5 日舉行。而一般會議期間長達 10 日左右。

中國自 1995 年首度將全國人大年度會議定在 3 月初舉行，若今年會議確認延後，將會是近 25 年來中國當局第一次不依計劃舉行會議。

不過有分析人士認為，中國延後全國兩會召開的機率很低，只有 10%，因為該會議具有舉足輕重的政治象徵性。

而針對此傳聞，中國國務院新聞辦公室及中國全國人大會議新聞辦公室均不予評論。

由於肺炎疫情的延燒，中國已有數十個城市進行封城，且相關單位也已決定延後一系列指標性的商務活動，包括原定 3 月底召開的中國發展論壇及 4 月中舉行的春交會等。

此外，路透社報導指稱，今年中國全國人大會議有著很重要的議程，因為會議將批准中國第一部民法法典 (中國目前只有民法通則)，這是中國國家主席習近平推動的法律改革努力的一個重要里程碑；另一個重要焦點就是香港問題。

同時，中國也將在人大會議中公布今年度經濟成長目標與國防預算。

