肺炎疫情不止 多家航空停飛中國、香港

在 WHO 將新型冠狀病毒肺炎列為「全球衛生緊急事件」後，已有多國政府和航空公司陸續減少或停飛往返美、中及美、港之間的航班。

外媒報導指出，美國聯合航空宣布，將往返中國航班的停飛時間提前至當地時間周二 (4 日)，在停飛公告前，聯合航空是最後一家仍有飛往中國航線的美國航空公司。

同時，聯合航空表示從周六 (8 日) 開始，將停飛往返香港的航班，直至 2 月 20 日。

美國最大航空公司美國航空，及達美航空上週五 (31 日) 已宣布暫停所有往返中國的航班。美國航空表示停飛日期將直到 3 月 27 日；此外，該公司發言人也指出，香港至洛杉磯、達拉斯的來往航班飛停時間將至 2 月 20 日。

(圖片: AFP)

而韓國方面，其國內航空公司有四成赴中國航線已停飛，近三成航線縮減班次，而且停飛及減班計劃將視疫情發展有可能再擴大。

目前韓國 8 家航空公司合計共 100 條飛往中國的航線，其中共 65 條航線受疫情影響出現停飛或縮減班次；其中有 41 條航線暫停營運；同時，大韓航空（15 條）、韓亞航空（8 條）、釜山航空（1 條）等航空公司的 24 條航線縮減班次。

而德國漢莎航空最新宣布，將延長停飛北京、上海航班至 2 月 28 日，但飛往香港的航班不受影響。漢莎補充表示，飛往南京、瀋陽、青島的航班則將會暫停至 3 月 28 日。

澳洲航空則指出，2 月 9 日起暫停所有來往中國和澳洲的航班，直至 3 月 29 日，但香港航班暫不受影響。

紐西蘭航空也公布，於 2 月 9 日起停飛奧克蘭至上海航班，至於奧克蘭至香港航線暫不受影響。