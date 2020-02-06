武漢肺炎對中國經濟衝擊 2月體現

在 12 月份強勁反彈之後，中國 1 月份的外貿數據可能下滑，反映出農曆新年假期前後常見的波動。

數據發布之前對經濟學家的調查顯示，預計中國 1 月份進口年增率下降 3%，出口下降 4%，中國政府將於週五 (7 日) 上午發布 1 月份貿易數據。此次發布將是人們今年首次有機會觀察自美進口情況。根據中美第一階段貿易協議，中國需大幅增加從美國的進口。

自從 1 月 25 日春節前夕開始放假以來，冠狀病毒疫情變得越來越嚴重，許多城市封城，很多地方春節假期延長一週。疫情造成的破壞主要將體現在 2 月數據，而 2 月份通常是返工帶來產出和出口增加的時候。

黑：中國出口年增率 藍：中國進口年增率 圖片：Bloomberg

瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示：「由於工作日減少、運輸和生產推遲，我們預計 2 月和第一季度貿易數據將比往年差得多，」她下調了對全年進出口成長的預期，並假設疫情在 3 月底前得到控制，4 月份應該看到經濟反彈。

基於 1 月 15 日簽署的中美第一階段貿易協議，中國將需要大幅增加從美國的進口。但考慮到 2019 年進口總額實際出現下降，大幅增加從美國的進口並非易事。

在貿易協議中，中國同意在未來兩年從美國的進口 (包括農產品和服務) 比 2017 年的水平增加不少於 2000 億美元。但是，知情人士本周早些時候表示，北京希望美國同意靈活履行第一階段貿易協議承諾。

中國社科院研究員高凌雲接受官方媒體採訪時表示，由於冠狀病毒疫情，第一季中國企業將推遲採購美國商品，但是它們可以於年內晚些時候增加購買規模，協議履行情況是按照全年來計算的。

Pantheon Macroeconomics 首席亞洲經濟學家 Freya Beamish 本周在發給客戶的報告中說，因為春節扭曲因素，貿易順差從 2 月開始將更加波動；儘管中國在貿易協議中承諾進口，但調整後的順差目前可能仍將保持穩定。

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