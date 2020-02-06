〈財報〉TOYOTA上修財測 憂武漢肺炎影響生產

豐田汽車在週四 (6 日) 公布了最新 Q1 財報，稅前利益報年增 427% 至 9322 億日圓，另外豐田也上修 Q2 財測，營業利益預估年增 1% 至 2.5 兆日圓，是從先前預測的年減 3% (2.4 兆日圓) 作出上修。

豐田股價在週四 (6 日) 收在 7914 日圓，較上一個交易日上揚 2.58% 或 199 日圓。

TOYOTA 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於美國會計準則的 Q3(10-12 月) 財報關鍵數據：

營收年減 3.3% 至 7 兆 5445 億日圓。

營業利益年減 3.2 至 6544 億日圓。

稅前利益年增 427% 至 9322 億日圓。

歸屬公司股東純益年增 308% 至 7380 億日圓。

汽車銷售台數方面，日本、北美、亞洲出現減少，歐洲、其它地區出現增加。

營業利益按各地區別拆分：

北美事業群大增 301% 至 1059 億日圓；

日本事業群年減 17.8% 至 4047 億日圓。

中國事業群年減 7.5% 至 382 億日圓。

基於美國會計準則的 Q1-Q3(4-12 月) 合併財報關鍵數據：

營收年增 1.6% 至 22 兆 8301 億日圓。連續 3 年創下同期最高紀錄。

營業利益年增 6.2% 至 2 兆 587 億日圓。

稅前純益年增 45.8% 至 2 兆 5157 億日圓。

歸屬公司股東純益年增 41.4% 至 2 兆 130 億日圓。

在營業利益方面，受到匯率變動影響，日本、亞洲等地表現遜於去年同期；北美市場則由於業務上的努力還有各項經費的削減而出現成長，歐洲市場亦因為業務上的努力而出現增長。

汽車銷售台數為 814 萬輛 (年增 14 萬輛)，除了亞洲出現減少外，日本、北美、歐洲、其它地區都出現增加。

中國事業方面，營業利益因匯率變動年減 11.6% 至 1167 億日圓。

金融部門則因為融資餘額增加還有折舊成本減少等因素，營業利益年增 16.7% 至 3079 億日圓。

年度財測：(2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日)

營收預估年減 2.4% 至 29.5 兆日圓，和先前預測相同。

營業利益預估年增 1.3% 至 2.5 兆日圓，較先前預測增加 0.1 兆日圓。

稅前純益預估年增 27.3% 至 2.91 兆日圓。

歸屬公司股東純益預估年增 24.8% 至 2.35 兆日圓，較先前預測增加 0.2 兆日圓。

歸屬公司股東的每股純益預估為 832.84 日圓。

全集團預估在本年度賣出 1073 萬輛汽車，較先前預測增加 3 萬輛。

豐田汽車副社長 Didier Leroy 在財報記者會上，針對中國市場表示「明顯由於 2019 新型冠狀病毒 (感染擴大) 的緣故，不確定性也跟著升高。」

Didier Leroy 說道：「目前階段還無法預測 2019 新型冠狀病毒所帶來的影響，說不定在數日或幾週間會出現急速變化」。

在預估今後中國整體市場將轉趨惡化的情況當中，Didier Leroy 也表示，豐田曾認為在中國的業績將有所改善，但目前處於不知道會發生什麼的狀況。

豐田汽車執行董事白柳正義也於財報記者會中提到，武漢肺炎所帶來的影響尚未反應在業績展望當中。他也表示的確有在留意事情發展，但是在目前這個時間點還難以作出評論。

白柳正義強調目前運作上沒有問題，在庫存及替代生產方面也正進行通盤檢討當中。還有中國工廠到 2 月 9 日為止處於停工狀態，在那之後還未作出決定。原則上以員工及當地因應人員的安心、安全為第一考量，也將視物流等狀況來作出決定。