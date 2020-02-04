武漢肺炎疫情升溫 日本多家連鎖店慘關門

受武漢肺炎疫情影響，日本知名流行服飾品牌 UNIQLO 的母公司「迅銷」(9983-JP) 在截至 2 月 4 日時，決定讓疫情最嚴重的中國湖北省武漢市在內的 280 家分店暫停營業。先前在 1 月 27 日時，停止營業的店面數量共約 50 家。而迅銷旗下的另一個服飾品牌 GU 則未傳出暫停營業的消息。

另外，日本無印良品的母公司「良品計畫」(7453-JP) 在截至 2 月 2 日時，也決定讓中國國內的 95 家分店暫停營業，位於武漢市內的全部 10 家分店也包含其中。

眼鏡連鎖店的 JINS(3046-JP) 也關閉武漢市內的 7 家分店，其它遍佈中國各地的分店也伴隨所在之處購物中心的決定而停止營業，目前累計有 50 家分店處於停業狀態。

對於採用 SPA 模式 (Speciality Retailer of Private Label Apparel) 的各個日本品牌來說，中國除了是主要市場外，更是重要的生產基地。由於中國當局下令延長各地的春節假期，也因此有眾多工廠仍處於停工狀態。迅銷就表示今後在生產方面，多少會出現影響。

武漢肺炎疫情升溫 日本多家連鎖店慘遭關門命運 (圖片：AFP)

此外，由於武漢肺炎影響，今年春節期間到訪日本的中國遊客減少。不過迅銷及 JINS 則表示，這段期間中國顧客的減少情形因各店而異，但是目前對於營收並未出現太大影響。