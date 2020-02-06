目前最悲觀 惠譽：疫情若不受控 中國Q1 GDP剩3%

國際信評機構惠譽 (Fitch) 預計，若新型冠狀病毒肺炎疫情要到第二季才被控制住，中國第一季 GDP 年增率恐剩約 3%。不過可預期在中國政府採取寬鬆政策下，下半年經濟會出現較大幅度成長，而使全年度經濟成長能「保 5」。

惠譽認為，因肺炎疫情對中國經濟的影響仍有很高的不確定性，現階段調整對中國經濟增長預測仍言之過早。一旦疫情衝擊遠大於 2003 年 SARS 時，相信中國政府會推出大規模刺激政策。

但惠譽也表示，寬鬆貨幣政策是兩面刃，一旦過度寬鬆則可能對其他政策目標出現負面影響，如降低金融風險，這也將為中國主權評等帶來下修壓力。



惠譽強調，目前所的預測都建立在「肺炎疫情延續到第二季」的假設上，而如果疫情可以在接下來數周被抑制的話，對中國經濟成長的影響有機會減少，甚至樂觀評判，今年中國經濟成長率只會修正 0.2 個百分點。

(圖片: AFP)

此外，另一家國際信評機構標準普爾則發表報告指稱，為防止新型冠狀病毒肺炎蔓延，中國部分城市已經進行「封城」，同時也有多家汽車廠關閉，這將衝擊全球汽車供應鏈，甚至使今年中國汽車產業溫和復甦的希望破滅。以目前情勢研判，中國汽車銷售量有很大的機率達不到原先預期的年增 1%～2%。

標準普爾預估，湖北省目前汽車停產兩周將使該地區的汽車年產量下滑 2%～4%，約佔中國汽車總產量 9%。

而為防止疫情擴散，相信中國政府可能會將停產措施進一步擴大到湖北以外地區，這將會影響中國逾半數的汽車和汽車零組件生產。

標準普爾強調肺炎的爆發將對今年溫和復甦的中國車市造成嚴重的下滑風險，即使中國汽車市場對大多數車廠而言仍具有長期吸引力。但近期中國爆發的疫情，及政府因應對策，將使今年全球汽車製造商和供應鏈面臨嚴峻挑戰。