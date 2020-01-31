與投行看法迥異？IMF：疫情對中國經濟之衝擊只是暫時

受到新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，有市場分析認為，疫情恐將對中國經濟不利，對此，國際貨幣基金組織 (IMF) 發言人 Gerry Rice 表示，疫情擴大對中國經濟的影響，估計只是暫時性。

Gerry Rice 指出，由於新型冠狀病毒疫情擴大適逢中國春節假期，而春節本是中國的消費旺季，故疫情的出現已給中國消費帶來削弱，但 Gerry Rice 認為，疫情對中國經濟的不利影響估計只是暫時，待疫情緩解後，當經濟活動恢復正常運行，中國經濟將可以恢復成長動能。

Gerry Rice 表示，中國經濟體量大，且政府有資源、有決心來應對疫情帶來的挑戰，中國政府已提高了在公共衛生服務和預防領域的支出來抑制疫情暴發。

Gerry Rice 進一步說道，必要時，中國政府也有足夠的財政空間來採取行動，此外，保證家庭和企業有足夠的信貸空間來解決暫時的困難也很重要，中國政府在這一方面已展現了足夠的行動力。

IMF 很樂觀、投行卻一面倒？

1. 野村看法：

對比 IMF 的樂觀論調，野村國際 (Nomura International) 卻在一份最新研報中表示，本次疫情對中國經濟的衝擊，可能將遠大於 SARS 爆發期間。

以 Lu Ting 為首的野村經濟學家認為，第 1 季的實際 GDP 將較 6% 大為下滑，甚至比 2003 年第一季、第二季的 2 個百分比更大。

2. 澳盛看法：

澳盛銀行經濟學家 Raymond Yeung 也表示，武漢肺炎疫情造成了工業生產活動及出口的下滑，且對於觀光業造成衝擊，並重創服務部門的成長。因此，預估今年第一季的 GDP 增長率將有可能降至 5%。

3. 摩根大通看法：

摩根大通經濟學家 Zhu Haibin 則是調降了對於中國 2020 年經濟成長的預估值，Haibin 將今年第一季的 GDP 增長率由先前預估的 6%，調降至 5.3%。並將全年 GDP 增長率預估值，由 5.93% 調降至 5.8%。

4. 彭博經濟研究看法：

彭博經濟學家舒暢、Jamie Rush 和歐樂鷹 (Tom Orlik) 更指出，回到 2003 年，中國只占全球 GDP 的 4%，如今已經達到 17%，為當時的 3-4 倍，這代表對全球經濟的衝擊會強得多。

上述彭博經濟學家在週四 (30 日) 發表的報告指出，基於 2003 年 SARS 爆發的經驗，如果冠狀病毒對中國經濟造成嚴重但短暫的影響，中國第 1 季增速可能從去年第 4 季的 6% 降至 4.5%。

報告指出，除中國以外，香港面臨最大的風險，如果疫情帶來嚴重但短暫的影響，香港本季經濟成長將減少 1.7 個百分點。根據彭博經濟研究，南韓和日本也將遭受打擊，而美國和歐元區則面臨約 0.1 個百分點的拖累。

彭博經濟學家認為，如果疫情延長，病毒直到第二季才被控制，那麼中國 2020 年成長率可能會放緩至 5.6%。

彭博經濟研究預估，中國 Q1 GDP 將降至 4.5% 圖片：Bloomberg

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