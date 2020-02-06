回應美方善意 中國下調對美750億美元商品關稅

中國國務院關稅稅則委員會週四 (6 日) 午間公布，為促進中美經貿關係健康穩定發展，依據相關法令條例與國際法基本原則下，下調對原產於美國約 750 億美元進口商品加徵關稅措施。

中國國務院關稅稅則委員會表示自 2020 年 2 月 14 日 13 時 01 分起，對於 2019 年 9 月 1 日開始加徵 10% 關稅的商品，其加徵稅率下修至 5%；對已加徵 5% 關稅的商品，加徵稅率調整為 2.5%。

此外，該委員會進一步表示，除上述政策外，其餘對美國加徵關稅措施繼續依原規定執行。而對美國加徵關稅商品減免的相關工作仍會持續進行。中國方面希望，中美雙方能夠遵守協議約定，努力落實好貿易協定相關內容，強化市場信心，推動雙邊經貿關係發展，促進全球經濟成長。

同時，該委員會指出這次下調關稅主要是回應 2020 年 1 月 16 日，美國宣布，自 2020 年 2 月 14 日起，對於 2019 年 9 月 1 日開始加徵 15% 關稅的 1200 億美元中國商品的加徵稅率由 15% 調整為 7.5%，下調比率 1/2。為紓緩中美雙方經貿摩擦，擴大經貿合作，中國同步調整相關措施。

下一階段關稅調整，主要取決於中美經貿形勢發展變化。中方希望，與美國一同朝最終取消全部加徵關稅的方向而努力。

而為積極應對新型冠狀病毒肺炎的防疫工作，中國國務院關稅稅則委員會已對相關進口物資實施免稅政策，中國進口原產於美國的防疫物資，不實施加徵關稅政策。

