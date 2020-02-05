英國1月服務業PMI增至53.9 英鎊匯價上揚

據《彭博》報導，IHS Markit 於週三 (5 日) 公佈英國 1 月份服務業 PMI 指數終值，報 53.9，較先前所公佈之初值 52.9 上升。顯示受惠於去年年底的大選結果，強化了消費者的信心，並刺激國內消費需求的提升。

英國服務業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

英國 1 月份服務業 PMI 指數終值報 53.9，創下自 2018 年 9 月以來最高，除此之外，服務業部門的新事業成長速度，亦創下自 2018 年 6 月以來最高。

另外，1 月份綜合 PMI 指數終值則是報 53.3，較初值 52.4 上升。在 PMI 數據公佈之後，英鎊匯價應聲上漲，於週三 (5 日) 台北時間下午 7 時許，英鎊兌美元匯價上漲 0.25%，達 1.3061。

英鎊兌美元匯價 15 分鐘 k 線圖

IHS Markit 經濟學家 Tim Moore 表示，受惠於強生 (Boris Johnson) 在去年大選中獲勝，降低了英國的政治不確定性，促使企業投資及消費支出雙雙提升。

EY ITEM Club consultancy 的經濟學家 Howard Archer 表示，根據最新公佈的 PMI 指數，可預期英國今年第一季的 GDP 增長率，將有望達到 0.4%。

但是，Archer 亦表示，受到英國及歐盟之間貿易不確定性的影響，企業將可能延後進行大規模的投資活動，造成經濟成長的幅度受限。

另外，由於本次 PMI 數據的統計截止日期為 1 月 23 日，因此並未考量武漢肺炎疫情的因素。受到疫情擴大的影響，全球供應鏈及觀光產業皆受到衝擊，因此，預估在未來的幾個月，將會對英國的經濟成長造成風險。

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