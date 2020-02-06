死亡病例突破2.4萬？中媒或意外洩露武漢肺炎真正的數據

外媒週三 (5 日) 報導，中國媒體可能手握武漢肺炎兩種數據，一種是真實數據，另一種是已處理的數據。

一月底英國研究預測，中國到 2 月 4 日將有超過 25 萬人罹患新型冠狀病毒，然而，截至週四 (6 日) 上午 8 時許，中國已確診病例僅達 28060 例，與預測數據相比，整整差近十倍以上。

中國境內疑似病例達 24702，死亡攀升至 564 例，疫情擴及中國全境，全球其他 25 個國家皆有確診病例。

世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 強調，武漢肺炎並未造成全球大流行，但外界對中國公布的官方數據多存在質疑。

《華爾街日報》近期報導，中國明確地操縱傷亡人數，將部分患者以肺炎而非以冠狀病毒入列死亡原因，企圖粉飾數據。

近期網路曝光的中國湖北街頭視訊顯示，許多人還未到醫院檢測，就橫死在大街上。另外，消息指出，許多疑似病患遭火化前，甚至尚未檢測是否感染武漢肺炎。

與此同時，中國媒體騰訊近期似乎無意中發布了實際的感染和死亡人數，宣布的疫情數據與中國官方數據出現巨大差距。

騰訊近期公布中國超過 154000 例病例和近 25000 例死亡，引發外界關注。

(圖片翻攝：zerohedge / 騰訊官網)

實際上，這不是騰訊第一次這樣做，騰訊網站至少有三次發布極高的死亡數據，但只是迅速將其降低至中國政府認可的統計數字。

(圖片翻攝：zerohedge / 騰訊官網)

中國處理過的數據其來有自，近期中國領導人習近平談武漢肺炎防控，仍強調「維護社會穩定」的必要性，而這些美化數據想當然爾，有助於避免大恐慌。

市場分析師認為，中國確實有超過超過 154000 例病例和近 25000 例死亡，疫情大流行的程度終將難以掩飾。