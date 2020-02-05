〈美股早盤〉ADP新增就業人數+服務業PMI優於預期 道瓊早盤漲逾200點

隨著美國公佈之就業市場、以及服務業數據雙雙優於預期，美股於週三 (5 日) 開盤延續週二 (4 日) 漲勢，四大指數皆上漲，其中 S&P 500 能源股、科技股、金融股等於週三 (5 日) 早盤領漲 1% 以上。

另外，道瓊成份股聯合健康保險 (UNH-US)、卡特彼勒 (CAT-US) 於早盤分別上漲 2.5% 及 1.9%，帶動道瓊指數上漲逾 200 點。

武漢肺炎疫情

據中國國家衛健委數據，截至週二 (4 日) 止，中國已確診的新型冠狀病毒感染病例總數上升至 24324 例，死亡病例達 490 例。

中國新型冠狀病毒肺炎疫情進入到關鍵期，由於武漢封城兩周，因此在潛伏期過後，肺炎疫情是否會出現大爆發令人關注。

美國經濟數據

美國在週三 (5 日) 公佈有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，根據數據顯示，美國 1 月份的 ADP 新增就業人數為 29.1 萬人，大幅優於市場預估值 15 萬人。

另外，IHS Markit 於週三 (5 日) 公佈了美國 1 月服務業 PMI 指數，報 53.4，優於市場預估值 53.2。

截至台北時間週三 (5 日) 23 時許：

道瓊指數上漲 263.32 點或 0.91%，暫報 29070.95 點

那斯達克上漲 93.43 點或 0.99%，暫報 9561.40 點

標普 500 上漲 30.11 點或 0.91%，暫報 3327.70 點

費半上漲 38.28 點或 2.05%，暫報 1906.64 點

台積電 ADR 上漲 0.83% 至每股 57.99 美元

十年期美債殖利率上漲 2.14% 至殖利率 1.635%

紐約輕原油上漲 2.98% 至每桶 51.09 美元

布蘭特原油上漲 2.54% 至每桶 55.33 美元

黃金上漲 0.13% 至每盎司 1557.45 美元

美元指數上漲 0.30% 至 98.105 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤下跌 8.57%，達 810.07 美元。

特斯拉股價近日一路飆升，一再創下收盤新高紀錄，特斯拉週二 (4 日) 收漲 13.73%，在過去 2 個交易日中上漲了 36%，達到 887 美元的創紀錄價格。該公司股價在過去 3 個月上漲了 180%，從 6 月 3 日收盤低點 178.97 美元起算，股價更是已上漲超過 395%。

特斯拉的漲幅部份是由於分析師的看多評級、以及其本身的優秀財報業績，但這也引起華爾街投資人擔憂特斯拉的漲幅過高，也漲得太快，並讓部份分析師將其與 2017 年比特幣的飆升，進行了比較。

迪士尼 (DIS-US)

迪士尼早盤上漲 1.44%，達 146.82 美元。

迪士尼於週二 (4 日) 美股盤後公佈了 2020 會計年度第一季財報，營收及獲利皆優於市場預期。Disney + 目前的訂閱人數達 2650 萬人，較 11 月 12 日推出時註冊的 1000 萬人翻升一倍以上。迪士尼表示，來自每位迪士尼付費用戶的平均月營收為 5.56 美元。

基於 GAAP 的財報關鍵數據

EPS：每股 1.53 美元，高於分析師預估值 1.44 美元

營收：年增 36% 至 208.6 億美元，略高於分析師預估值 207.9 億美元

默克 (MRK-US)

默克早盤下跌 4.88%，達 84.08 美元。

默克於週三 (5 日) 美股盤前公佈去年第四季財報，營收報 118.68 億美元，低於市場預估值 119.82 億美元，每股盈餘則報 1.16 美元，略優於市場預估值 1.15 美元。

另外，默克亦於財報聲明中，宣佈將女性健康 (Women’s health) 及生物相似藥 (biosimilar drugs) 等部門分拆上市，計劃該交易將於 2021 年上半年完成，預期分拆上市後，將可提升默克的營運效率。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 ADP 新增就業 (萬人) 報 29.1，預估 15.0，前值 20.2

美國 12 月貿易帳 (億美元) 報 -489，預估 -474，前值 -431

美國 1 月 Markit 服務業 PMI 報 53.4，預估 53.2，前值 53.2

美國 1 月 Markit 綜合 PMI 報 53.3，預估 53.1，前值 53.1

美國 ADP 新增就業人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

隨著各國加緊腳步研發新型冠狀病毒肺炎的疫苗，CMC Markets 的分析師 David Madden 表示，由於市場預期肺炎疫情將可逐漸受到控制，疏緩了投資人的不安情緒，促使投資人再度進場股市，並帶動美股於週二 (4 日) 攀升。

受到疫情擴大影響，導致國際油價下跌，Lipow Oil Associates 總裁 Andy Lipow 指出，油價仍有持續下跌的風險。受到疫情影響，中國的石油需求大幅下降，消費規模也衰退了 20%，Lipow 預估疫情的控制仍須幾個月，而中國的經濟要恢復至正常狀況，也需要一段時間。