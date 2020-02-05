知名放空機構香櫞：馬斯克現在也會做空特斯拉

特斯拉重量級投資人羅恩巴倫 (Ron Baron) 週二 (4 日) 預測，特斯拉 10 年後營收將達 1 兆美元，但知名放空機構香櫞研究公司 (Citron Research) 疾呼是時候大膽放空特斯拉。

特斯拉 (TSLA-US) 週二買盤持續追近，坑殺空軍，盤中股價一度觸及每股 969 美元高位，市值曾短暫超過 Netflix 成為美國股市中最具價值的「垃圾債券」公司。

特斯拉週二走勢圖。(圖片：investing)

尾盤時段，特斯拉交易量激增，急殺逾 100 美元，市值瞬間蒸發約 200 億美元 (約飛雅特克萊斯勒汽車市值)，特斯拉終場收漲 13.73% 至每股 887.06 美元，創歷史新高紀錄，連續六個交易日長紅。

週二特斯拉多空消息夾擊，隨著特斯拉股價飆升，華爾街分析師認為，是時候獲利了結。

(圖片：zerohedge)

相對強弱指數 RSI 來看，特斯拉目前超買程度，已超過比特幣 2017 年泡沫頂峰時的水準。

知名放空機構香櫞研究公司 (Citron Research) 週二發布推文，解釋轉向做空原因。

香櫞解釋：「我們喜愛特斯拉並承諾不再做空，但當交易程式開始主宰市場，我們相信，若特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 是基金經理，他也會做空特斯拉，(因為) 這和技術面再無關係，特斯拉已成為新的華爾街賭場。」

(圖片：香櫞推特)

特斯拉大多頭之一 New Street 分析師 Pierre Ferragu 稱，特斯拉未來 12 個月內升值仍有限，下調特斯拉股價評級，從「買入」(Buy) 下調至「中性」(Neutral)。

Pierre Ferragu 寫道：「我們看到特斯拉 2020 年表現良好，但在很大程度上可以預見，我們看到了股票的一些風險：空頭壓縮的結束、2020 年第一季毛利率下滑、Model Y 車型發布干擾 Model 3 發展趨勢。」