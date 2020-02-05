武漢肺炎疫情衝擊旅遊業 泰國央行降息至歷史新低

為緩解武漢冠狀病毒肆虐造成打擊，泰國央行在週三 (5 日) 決議將利率降下調至創紀錄的低位。

泰國央行貨幣政策委員會在週三 (5 日) 決議將基準利率降低 0.25 個百分點 (降息一碼) 至 1%，將基準利率降至歷史新低。

泰國央行基準利率 圖片：tradingeconomics

此前在去年 11 月，泰國央行將利率下調至 1.25%，以避免潛在的全球金融危機，1.25% 是 2009 年 4 月至 2010 年 7 月時的水平。

泰國當局預期，武漢冠狀病毒的爆發將帶來嚴重打擊，泰國財政部於 1 月 29 日將該國 2020 年國內生產總值成長預期從 3.3% 下調至 2.8%，理由是疫情將對旅遊業的打擊，以及來自中美貿易戰和英國脫歐的影響。

泰國旅遊業約佔泰國總體經濟的 21%，中國的遊客減少可能使泰國失去了可觀的業務量。去年，中國遊客在泰國花費了近 180 億美元，佔所有外國旅遊營收的四分之一以上。官員們估計，到 4 月份，由於武漢病毒疫情阻擋中國遊客，旅遊業恐將遭受 950 億泰銖 (約合 30.7 億美元) 的損失。

另一方面，儘管泰國當局於去年 12 月降低目標通膨率，消費物價通脹仍徘徊在 1% 至 3% 中期目標區間以下，去年為 0.87%。有分析師預期，一月份 CPI 將連續第八個月保持在 1% 以下。

市場分析，泰國央行調降利率可望為中小型企業提供喘息的空間，隨著武漢冠狀病毒拖累經濟，當地中小企業的財務已經捉襟見肘。泰國總理帕拉育 (Prayuth Chan-ocha) 的內閣目前已批准了針對小型公司在疫情期間的應對措施，包括弱勢通貨貸款和延長所得稅的支付。目前泰國央行和政府當局正協同行動以應對眼前的經濟威脅。

東盟經濟學家 Tamara Henderson 表示：「不能排除再次降息的可能性，但在目前情況來看再度寬鬆的可能性較小。首先，儘管疫情帶來的影響很大，該病毒的影響將是暫時的，而且政府似乎正在採取措施緩解這一打擊。」