〈武漢肺炎疫情〉全中國列紅色旅遊警示 中港澳返台須居家檢疫14天

中國武漢肺炎病例持續增加，陸委會主委陳明通今 (5) 日宣布，從 6 日起全中國列為疫情二級以上流行地區，旅遊警示為紅色，呼籲民眾不要前往，中國人也暫緩入境，港澳則是黃色旅遊警示，凡有中港澳旅遊史的國人，返台後須居家檢疫 14 天。

中國新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，近日累積確診病例數快速上升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，各大城市開始執行陸運管制及限制居民移動等介入措施，包括溫州、杭州、寧波、鄭州及南京等，顯見中國疫情社區傳播範圍可能擴大，全中國已淪為疫區。

指揮中心宣布，2 月 6 日起，入境民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，但有申請獲准至港澳返國者，須自主健康管理 14 天，居住地在中國各省市的民眾則暫緩入境。

指揮中心表示，香港已發生零星未知來源的社區傳播病例，社區中恐有隱性傳播鏈發生；另澳門近日有博彩業員工感染，當地已發生次波感染，且與中國往來密切，故自即日起提升香港及澳門旅遊疫情建議至第二級：警示 (Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

指揮中心表示，今天國內並無新增確診病例，從武漢搭乘專機返台安置在檢疫所的 244 位國人，其中 2 位出現輕微症狀已移出後送醫院，其餘的國人皆未出現發燒及呼吸道症狀，檢疫所將持續進行健康監測。此外，國內 11 例確診案例中，有 1 例接受治療完全康復後，一週內可出院。