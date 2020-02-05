〈武漢肺炎疫情〉全球蔓延 瑞銀估中國今年GDP恐降至5.5%

新型冠狀病毒疫情全球蔓延，瑞銀出具最新報告指出，這波肺炎疫情恐讓中國今年 GDP 成長率降至 5.5%，亞洲企業 (日本除外) 企業盈餘成長可能下降 2 到 3 個百分點，甚至不排除會達雙位數。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭表示，回顧 2003 年 SARS 期間，中國 2003 年第 1 季經濟成長率較前季成長超過 12%，第 2 季則受疫情影響，放緩至 3.5%，年增率也下降兩個百分點來到 9.1%。

如果將武漢肺炎疫情與 2003 年 SARS 疫情相比，儘管疫情的感染率和死亡率不同，且這次武漢疫情封城停工措施更嚴格，對中國與全球經濟的影響力也更大，但就經濟、企業獲利和市場走勢而言，SARS 疫情的情況仍有一定的參考價值。

陳敏蘭表示，SARS 疫情消退後，在政策刺激、需求反彈帶動下經濟迅速復甦，2003 年下半年經濟成長率較前季與前年同期增速均超過 10%，換言之，如果肺炎疫情和 SARS 類似，投資者不妨將新增病例趨穩視為風險資產表現潛在拐點。

陳敏蘭進一步指出，武漢肺炎疫情爆發讓航空公司暫停往返中國境內航班，中國為防堵疫情也停運公共交通，上海、蘇州等主要經濟中心延長春節假期等，這些都將影響經濟成長。

陳敏蘭分析，從過去病毒爆發的經驗來看，經濟成長和市場受到的負面影響往往在幾週內恢復，如果疫情獲得有效控制可望降低對經濟衝擊，預估影響時間點約持續一季或是延長到第 3 季。