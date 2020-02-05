反彈關鍵日 周選結算別來亂 11600站穩比路過重要

武漢疫情大陸封城數持續增加，不過美股反彈，台股昨日也趁機收上 11555 點，反彈 201 點。今日由於美股續揚，台股也將進入反彈關鍵日，不過碰上周選擇權結算，提防莊家上沖下洗，11600 點站穩比路過重要。關鍵密碼為 11588、11626 與 11676 點。

台股今日如隨美股續揚開高，11600 關卡為多空第一個角力點，只要能站穩 11588 點之上，將有機會挑戰 11600 點，但需收上 11626 點，11600 點才算站穩。而本波反彈走勢最關鍵位置為 11676 點，站穩之後才有機會續往 11700 點，以及季線 11761 點挑戰。但如 11588 點未能站穩，需提防續回測 11553 點，與 11506 點，下方 11487 如失守，則需提防反彈轉弱，再次往 11400 點以下回測。

台股昨日反彈，新台幣匯率也同步轉升，今日仍需留意新台幣匯率表現，以及電子供應鏈轉單、斷鏈影響，面板、DRAM 族群留意法人不同調，接棒而起的漲價題材概念股被動元件、矽晶圓也需留意法人動態。短線上投資人可留意的族群，仍包括宅經濟，以及主要產能均在台灣的族群與個股，受到本波大陸武漢肺炎疫情的影響較小。

指數只要未能站回月線、季線，都屬空方疆域，即使上漲也只能稱之為反彈，面對這波嚴峻的武漢肺炎疫情，恐衝擊全球經濟成長，投資人切勿心急，盤勢要重回多方疆域，還需要時間考驗。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)