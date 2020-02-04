台股非經濟因素超跌 快趁機撿便宜買好股

武漢肺炎引起金融市場震盪，近期全球股市下挫，但也提供布局良機。法人分析，根據過去經驗，台股歷經多次非經濟因素影響，而下挫的前例，但最後都能回歸基本面，展現不錯的回復力，因此，此次武漢疫情延燒，投資人反而可以危機入市，首選布局台灣高股息優質龍頭企業。

根據統計，自 2000 年以來，台股不乏因非經濟因素重挫的前例，包含國際局勢如 911 恐怖攻擊、SARS 疫情等衝擊等，短線市場因不確定性升溫而造成台股下跌，但隨事件逐漸平復，台股即回歸基本面，股市反映基本面而展現絕佳恢復力。

資料來源：彭博資訊、元大投信整理，2020/01/31。三個月、六個月後報酬率，採波段低點計算因部分事件的股市反應時間未有明確起訖時間，故以台灣加權股價指數波段走勢為期間參考依據。

元大投信表示，武漢疫情讓投資市場短期內充滿不確定性，不過，隨著各國加強防疫措施，專家推估疫情很有機會依循「初期個案→擴散→高峰期→趨緩→平息」過程，預期金融資產也將回歸經濟基本面表現。因此，投資人別因此打亂中長期理財規劃，甚至還可以留意逢低加碼機會，尤其以台灣高股息優質龍頭企業為首選。

在多國央行連續實施寬鬆貨幣政策，全球低利率環境下，台灣加權股價指數現金殖利率過去十年平均 4.23%，傲視全球，特別吸引外資，截至去年底，外資持有台股比重攀升到 42% 新高。台股投資人結構已轉向法人為主，法人買進持有、以中長期眼光布局的特色，使得台股不再像過去周轉率偏高，並因經濟基本面的支持，造就台股走出史上最長的萬點行情。當基本面依然穩健的前提下，股市逢拉回建議可適度擇優加碼。

元大投信表示，武漢肺炎疫情再度提醒投資人，中長期投資布局，宜慎選優質資產，這些體質佳、高競爭力的產業龍頭企業，往往是股市領漲標竿；而當遭逢股市逆風後，干擾因素消退，也是投資人進場撿便宜的首選，股價相對有下檔保護力。

近期油價因疫情擴散而下跌，有利於全球央行維持寬鬆貨幣政策，資金寬鬆情況不變，而全球經濟尚未見大幅反轉跡象，其中台灣經濟受惠於美中貿易戰的催化、台灣產業結構轉型、以及台商回台投資的效應，中長期經濟景氣將可望延續 2018 年以來的成長趨勢。