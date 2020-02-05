〈台股盤前〉市場轉趨樂觀有利表現 惟仍須經打底後才可望波段彈升

台股昨 (4) 日由電子雙雄領軍強彈，收復 11500 點關卡，終場大漲 201 點，收在 11555.92 點。法人指出，美股週二再度收漲，市場氛圍轉趨樂觀，惟價量背離情況仍存在，多頭架構遭破壞，短線架構還是處於跌深反彈狀態，指數需經打底過後，才會有波段彈升格局，預期後續仍有機會回測半年線後，再揚升反彈。

武漢肺炎疫情蔓延，中國河南省鄭州市昨宣布，即日起境內實施「封閉式管理」，嚴控當地人員進出與交通運輸。而鄭州是蘋果 iPhone 生產重鎮，當地進入半封城狀態，市場憂心開工日期恐再延後，加上交通管制，將重創 iPhone 生產，衝擊鴻海、大立光等供應鏈，且鄭州也是非蘋製造重鎮，除蘋概股蒙塵外，聯發科等非蘋供應鏈也難逃影響。

而在鄭州宣布封城前，中國浙江溫州、義烏市也陸續宣布封城，生產重鎮在義烏的大陸 LED 二哥華燦光電將受衝擊。華燦光電 LED 晶片全球總產能市占逾 11%，義烏廠產能比重高達 5 成，該廠生產受阻，市場供給將大減，晶電、隆達等台廠可望迎轉單。

金融業方面，多達 16 家台資銀行在中國設有據點，外界關注國銀對中國曝險狀況，金管會表示，至 2019 年底止，國銀對陸曝險金額為 1.65 兆元，占淨值比降至 46%，再創歷史新低。

雖然武漢肺炎疫情持續升高，但台灣機械公會理事長柯拔希昨信心喊話，強調機械產業供應鏈都在台灣，疫情對機械業影響有限，並仍看好今年機械設備出口仍有 5% 至 10% 的成長。

此外，業界傳出，聯發科大客戶、大陸智慧手機二哥 OPPO 為發展自有手機晶片業務，來台挖角聯發科研發大將與團隊，已成功延攬聯發科前任共同營運長朱尚祖加入，擔任自製手機晶片開發相關顧問，更開出鎖定名單，大挖聯發科牆角。

法人指出，市場認為疫情已在盤面上反應過，指數信心有較明顯的恢復，市場氛圍轉趨樂觀，惟價量背離情況仍存在，多頭架構遭破壞，短線架構還是處於跌深反彈狀態，指數需經打底過後，才會有波段彈升格局，預期後續仍有機會回測半年線後，再揚升反彈。

