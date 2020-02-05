〈美股盤後〉特斯拉神助功！那指刷歷史新高 道瓊喜漲逾400點

週二 (4 日) 中國許多刺激措施出台，緩解華爾街對武漢肺炎的擔憂，特斯拉火箭高飛，連續 6 個交易日長紅，助攻那指刷下歷史新高，蘋果領道瓊大漲逾 400 點，台積電 ADR 強漲逾 5%。

截稿前，中國已確認 20550 例確診病例，疑似 23214 病例，死亡攀升至 426 例，疫情擴及中國全境，全球其他 25 個國家皆有確診病例。

週二 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 407.82 點，或 1.44%，收 2 8,807.63 點。

標普 500 指數上漲 72.59 點，或 2.25%，收 3,298.11 點。

那斯達克指數上漲 194.57 點，或 2.10%，收 9,467.97 點。

費城半導體指數上漲 56.47 點，或 3.12%，收 1,868.65 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

標普 11 大板塊僅公用事業一個板塊下滑，資訊科技領漲 (+2.60%)，工業 (+1.84%) 與非必需消費品 (+1.76%) 板塊次之。

原油價格在週一跌入熊市後反彈，推動能源類股週二走高，雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.54%。

尖牙股表現可圈可點。蘋果 (AAPL-US) 大漲 3.30%；臉書 (FB-US) 大漲 2.76%；Netflix (NFLX-US) 大漲 3.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 2.27%，市值重回兆美元。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 遭遇空軍襲擊，其股價下跌 2.51%。該公司週一盤後公布最新財報好壞參半，核心廣告業務疲軟導致營收下降。

外媒報導，多家蘋果供應鏈企業計畫中國工廠於 2 月 10 日全面恢復生產，DA Davidson 高級分析師 Tom Forte 表示，若這種情況在 2 月中旬之前得到解決，蘋果受到疫情的影響並不大。

半導體類喜上眉梢。科銳 (CREE-US) 暴漲 7.95%；應用材料 (AMAT-US) 暴漲 5.51%；科磊 (KLAC-US) 暴漲 5.22%；美光 (MU-US) 大漲 3.20%；AMD (AMD-US) 大漲 2.98%；高通 (QCOM-US) 大漲 2.83%；Nvidia (NVDA-US) 大漲 2.83%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.61%。

台股 ADR 氣勢如虹。台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 5.02%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.81%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 2.04%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.62%。

金融股同步上漲。花旗 (C-US) 上漲 1.82%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.44%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.97%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.30%。

焦點財報與個股

特斯拉 (TSLA-US) 週二股價一度觸及至每股 969 美元高位，收漲 13.73% 至每股 887.06 美元，短短兩日漲幅超過 36%，週二其市值曾短暫超過 Netflix。

特斯拉週二市值一度超過 Netflix。(圖片：AFP)

特斯拉重量級投資人羅恩巴倫（Ron Baron）認為，特斯拉 10 年後營收將達 1 兆美元。 然而，知名放空機構香櫞研究公司 (Citron Research) 稱是時候大膽放空特斯拉，因為透過程式交易驅動，該股已成為華爾街賭場。

Nike (NKE-US) 週二續揚 2.13% 至每股 101.38 美元，接近 52 週高點，由於 Nike 發布新聞稿表示，該公司在中國門市已暫時關閉，在短期內，預計情況將對我們在大中華區的業務產生重大影響。但強調 Nike 在中國品牌和業務發展依然強勁，並持續在電子商務上體現。

華爾街分析

根據中國國家衛生健康委員會通報數據，新型冠狀病毒的死亡率為 2.1%，低於 SARS 的 9.6%。白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 認為武漢疫情不會對美國經濟造成的災難。

儘管如此，高盛公司估計，即使感染在 2 月和 3 月顯著放緩，2020 年全球國內生產總值 (GDP) 也可能下降 0.1% 至 0.2%。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示：「短期影響很大。」「整個 2020 年走向如何，真的取決於這一事件得到控制的速度有多快」

Baird 投資策略師 Willie Delwiche 表示：「上週華爾街擔憂的是，疫情爆發之際，經濟資料充其量也只能說是不穩定。

Willie Delwiche 表示：「上週五發佈的採購經理人指數 (PMI) 令人沮喪，這令投資者情緒低落。然而，本週發布的製造業活動和工廠訂單數據顯示出穩定的跡象。」