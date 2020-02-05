巴西去年工業生產衰退1.1% 預期央行降息可能性高

《彭博》報導，根據巴西國家統計局於週二 (4 日) 公佈數據顯示，12 月份的工業生產下跌 0.7%，呈現連續兩個月下滑趨勢。由於巴西的製造業景氣持續呈現低迷態勢，市場預估巴西央行將於本週三 (5 日) 的利率決議中，宣佈調降基準利率。

巴西 12 月份的工業生產月減 0.7%，衰退幅度大於市場預估的 0.5%。另外，2019 年全年的工業生產則是衰退 1.1%。其中，資本財的衰退幅度，更是創下 1.5 年以來最大。

巴西工業生產增長率 (圖：Bloomberg)

製造業景氣的衰退，將導致巴西經濟成長幅度受限，另外，受到鄰國阿根廷的需求下滑、以及國內企業信心低落，皆使巴西的經濟前景雪上加霜。

Banco Mizuho do Brasil 的分析師 Luciano Rostagno 表示，由於最新公佈之製造業數據表現不佳，預期央行將會再度調降利率至歷史低點。巴西央行於去年已連續四次調降利率，目前利率為 4.5%。

巴西基準利率 (圖：Trading Economics)

高盛首席拉丁美洲經濟學家 Alberto Ramos 表示，巴西的工業生產，自 2011 年 5 月的高點以來，已下跌了 18%。

根據工業生產細項指出，資本財下滑了 8.8%，下跌幅度大於 11 月份的 1.3%，另外，耐久財下滑了 2.7%，消費性產品則是下滑了 1.4%。

但 Rostagno 仍表示，受惠於低借款成本，預期今年巴西的經濟成長將有望回溫，而服務業部門則會是帶動景氣成長的主要動能。

巴西央行預估今年的 GDP 增長率將為 2.3%，成長幅度為去年的兩倍。而隨著巴西就業市場的復甦，預期消費支出的增長幅度，將會大於投資活動的增長。

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