五度五關挑戰成功 亞馬遜成為第4家市值1兆美元科技巨頭

五度五關，亞馬遜 (AMZN-US) 終於成功挑戰 1 兆美元市值，在經過幾次擦身而過之後，亞馬遜股價週二 (4 日) 上漲 2.27%，正式成為第 4 家市值達 1 兆美元俱樂部的科技公司。

據 FactSet 數據顯示，亞馬遜收盤市值為 1.021 兆美元。

亞馬遜在週一 (3 日) 和上週都曾觸及 1 兆美元，但未能在收盤前守住。去年 7 月和 2018 年 9 月 4 日的盤中交易價格也曾超過 1 兆美元，但每次都在收盤前棄守。市值須在交易日結束時才被視為正式紀錄。

亞馬遜邁向 1 兆美元市值之路，恰好回應了週四 (30 日) 發布的第 4 季強勁業績。亞馬遜的旺季銷售情況極佳，創下新高記錄；即使耗資縮減 Prime 會員的送貨時間，獲利也仍超出預期。

蘋果公司 (AAPL-US) 在 2018 年 8 月成為首家登入 1 兆美元市場俱樂部成員，當時亞馬遜也被看好是第二家 1 兆美元市值成員。但在去年被微軟公司 (MSFT-US) 超越，上月又遭谷歌母公司 Alphabet Inc. (GOOGL-US) 後發先至；不過 Alphabet 雖首次突破 1 兆美元，但之後就一直低於該水平。

儘管司法部和聯邦貿易委員會 (FTC) 著手調查這些科技鉅子的商業行為和市場支配力，但它還是突破了 1 兆美元關卡。除亞馬遜、蘋果和 Alphabet 外，臉書 (FB-US) 也同受調查。

分析師預測，它們的市場估值可能會繼續攀升。Wedbush Securities 分析師 Daniel Ives 上週預測，所謂的 FAANG 集團將在 2020 年帶領該產業股票再上漲 25%。同時，蘋果公司長期分析師 Gene Munster 認為，蘋果公司市值在 2020 年可達到 2 兆美元。