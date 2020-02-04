〈武漢肺炎疫情〉防疫、宅經濟、轉單效應 一文看懂台廠三大受惠概念股

中國武漢肺炎疫情持續延燒，口罩、耳溫槍、清潔用品等相關產品成為搶手貨，除了防疫概念股成為台股鼠年開紅盤的焦點，宅經濟概念股也順勢引發話題，包括網購、遊戲等族群，此外，武漢為面板、記憶體生產重鎮，台廠可望因此受惠轉單效應，《鉅亨網》整理出本次疫情主要三大受惠概念股，讓讀者一文看懂。

防疫概念股

中國新型冠狀病毒疫情擴大，台灣目前確診 10 例，隨著政府徵購口罩、民眾瘋搶造成全台大缺貨，口罩製造商訂單滿載，恆大 (1325-TW) 股價今年以來翻了近一倍，美德醫療 - DR (9103-TW) 漲幅更高達 150%，康那香上漲約 9 成，新麗 (9944-TW)、南六 (6504-TW) 近日股價也暴衝。

除了口罩外，酒精、乾洗手等清潔用品需求大增，毛寶 (1732-TW)、花仙子 (1730-TW) 因此受惠；耳溫槍等醫材也供不應求，製造商熱映 (3373-TW)、豪展 (4735-TW)、泰博 (4736-TW) 股價表現強勢。

這波漲勢甚至延伸到生產防護罩及抗菌紗等上游紡纖股，新纖 (1409-TW) 為台灣供應生產醫療用膠片廠商，因此獲得追單，此外，遠東新 (1402-TW)、宏洲 (1413-TW)、大東 (1441-TW) 等皆有生產抗菌紗線，供口罩及防護衣生產廠商使用，可望接棒成為新一波防疫概念股焦點。

疫苗研發概念如國光生 (4142-TW)、高端疫苗 (6547-TW)，因具備針對武漢肺炎的核酸（DNA）檢驗技術、國際標準的新型冠狀病毒疫苗產製量能，技術、產線都已準備就緒，可提供精準檢測、疫苗相關的後勤支援。

醫藥股的中化 (1701-TW)、健喬 (4114-TW)、杏輝 (1734-TW) 及生達 (1720-TW)，皆有生產緩解流感症狀的藥物，其他包括雃博 (4106-TW) 的醫療床，太景 - KY(4157-TW) 生產的抗生素，也都搭上防疫題材。

防疫的同時也要增強免疫力，生產保健產品的食品類股近日也獲得市場青睞，佳格 (1227-TW)、統一 (1216-TW) 等食品股短線搭上防疫題材，股價逆勢走強，統一集團旗下有統一生活事業包括康是美、統一藥品等，佳格則有桂格、得意的一天、天地合補、養氣人蔘等健康營養食品。

宅經濟概念股

受武漢肺炎疫情影響，市場除關注防疫概念股外，由於生活民生用品屬剛性需求，消費者不出門轉向非實體店面購物，反而令電商業者如網家 (8044-TW) 和富邦媒 (8454-TW) 業績逆勢成長，網站上的口罩、清潔等防疫用品買氣爆發，同樣成為疫情受惠股。

遊戲族群也成為市場關注焦點，民眾出門意願降低，使得宅經濟商機發威，以博弈遊戲為 100% 營收來源的鈊象 (3293-TW)、《三國群英傳 M》上市掀話題的宇峻 (3546-TW) 營運升溫，激勵股價走揚，此外，網龍 (3083-TW)、智冠 (5478-TW) 表現也不俗，新遊戲將陸續上市，可望明顯挹注今年營收表現。

宅經濟概念股引發話題，除了遊戲大廠外，電競遊戲軟硬體族群也被視為受惠的一群，今年以來，外資對微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 及華擎 (3515-TW) 等一線板卡廠持續買超，股價相對抗跌。

轉單效應概念股

湖北武漢、廣東為面板生產重鎮，為防堵疫情持續擴散，中國官方下令企業延後至 10 日後開工，湖北省則暫定 14 日復工，武漢 5 家 LCD 面板廠分別為京東方、華星光電及天馬所有，是否能如期開工將牽動全球供應鏈，根據 IHS Markit 估計，2 月中國 LCD 廠的整體產能利用率將減少 1、2 成，預測 LCD 面板價格每片將提高 1~2 美元，甚至可能達 3~5 美元。

除了 LCD 面板，模組及下游組裝生產線也受到年後開工延後影響，面板雙虎因應美中貿易戰，已陸續把附加價值較高產品線轉移回台灣，各品牌大廠積極轉單尋求中國以外的產能，加上南韓面板大廠今年陸續關閉部分廠線，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、誠美材 (4960-TW) 意外成為轉單受惠族群。

在記憶體部分，武漢最具代表性大廠分別為長江存儲、武漢弘芯和兆易創新，研調機構集邦科技指出，目前中國 DRAM、Flash 各廠普遍皆正常運作，預計供需影響不大，價格可能小幅上漲，後續則須觀察物流及人力是否受疫情擴大影響。

法人指出，武漢當地產能對 NAND Flash 產業影響性低，但對 NOR Flash 影響較大，尤其兆易創新全球市占率達 18%，排名第 3，若未來 NOR Flash 供給持續短缺，整體需求上升，台廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 有機會受惠轉單效應。